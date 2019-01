„Școala ca acasă”, creată de elevi şi profesori la Brașov

Elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 9 „Nicolae Orghidan” din Braşov au avut parte de o mare surpriză atunci când au început anul şcolar şi au găsit o altfel de şcoală. Gardul devenise o imensă cutie de creioane colorate, scările interioare erau pictate, iar curtea şcolii transformată într-un atractiv teren de joacă şi de învăţare.„Şcoala noastră este o şcoală de cartier, cu peste 700 de elevi, în care existau, înainte de participarea la proiecte educaţionale, probleme de disciplină şi de învăţare. Când am identificat aceste probleme, ne-am gândit la soluţii. Una dintre ele a fost crearea unui mediu prietenos, deschis şi favorabil învăţării: «şcoala, ca acasă». Aşa, am hotărât - elevi, profesori, părinţi - să realizăm acest proiect. Toată lumea a participat cu entuziasm”, arată Cornelia Melcu, profesor pentru învăţământul primar şi iniţiator al proiectului.O parte din desenele de pe asfaltul din curte sunt folosite în cadrul lecţiilor outdoor la diferite discipline: geografie - roza vânturilor, matematică şi explorarea mediului – sistemul solar etc., la fel întâmplându-se şi cu valorile trecute pe treptele clădirilor şcolii.„După cum spuneam, organizăm mai multe lecţii în afara clasei pentru a face mai plăcută învăţarea, apoi, elevii se joacă. Jocuri în care îşi dezvoltă abilităţi de viaţă şi comportamente – respectă reguli şi valori, cooperează, sunt în competiţie, dar se respectă, deci a scăzut fenomenul de bullying, iar profesorii simt că fac parte dintr-un alt mediu decât acel clasic şi rigid, aş zice chiar cazon, al şcolilor de stat. Nu în ultimul rând, s-a îmbunătăţit cultura organizaţională , deoarece întreg colectivul, în frunte cu echipa managerială, l-a susţinut şi a participat la el”.Cornelia Melcu este ambasador Scientix şi eTwinning, şi explică cât de importante sunt noile tehnologii în procesul de învăţare.„În şcoală avem astăzi aşa numiţii «nativi digitali». Ei sunt prieteni cu tehnologia, caută rapid informaţii, înţeleg mai uşor conceptele cu suport tehnologic şi îşi pierd răbdarea, rapid, dacă nu primesc, mereu, un nou stimul. Îi vedem în fiecare zi pe stradă, în parcuri, în magazine, în băncile din instituţiile de învăţământ de orice nivel. Ca profesor, avem o mare dilemă: cum să organizăm procesul instructiv-educativ din clasă în aşa fel încât să-l facem pe acest tip de elev să participe, să se dezvolte, să îndeplinească obiectivele educaţionale stabilite? Răspunsul se află în fiecare cadru didactic care înţelege că el este cel care trebuie să se adapteze şi nu elevul. Cel mai des, cu elevii mei, am folosit dispozitive diferite pentru a crea jocuri online şi chestionare, am făcut fotografii şi le-am editat, am căutat şi am descoperit informaţii legate de un anumit subiect. Cum s-a folosit tehnologia? Elevii au creat jocuri online, au încărcat prezentarea clasei pe padlet, au creat un dicţionar multilingv conţinând cuvinte de bază, au realizat experimente, au creat chestionare, folosind GoogleDocumente şi kahoot, au creat jurnale în comun, au împărtăşit informaţii despre astronomi celebri şi astronauţi, au creat o broşură (iisuu)”.Cât de importante sunt activităţile practice pentru copii?„Nimic din ceea ce se învaţă nu se sedimentează dacă nu este aplicat în practică. Elevii nu sunt motivaţi să înveţe, dacă nu văd legătura celor predate în şcoală cu lumea reală. Scopul principal al educaţiei trebuie să fie formarea elevilor în aşa fel încât să facă faţă provocărilor din viitor şi atunci, fără îndoială, aplicaţiile practice, legate de realitate, sunt cheia succesului”.