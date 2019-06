Schiorul brașovean Ioan Valeriu Achiriloaie, se retrage din activitate

Descriere foto: Fost participant la Olimpiadă, braşoveanul Ioan Valeriu Achiriloaie şi-a anunţat retragerea din sportul de performanţă; Sursa: bzb.ro



Fost participant la Olimpiadă, braşoveanul Ioan Valeriu Achiriloaie şi-a anunţat retragerea din sportul de performanţă, din motive independente de voinţa sa, personale, dar peste care nu se poate trece.



Schiul românesc şi aşa sărac în valori, se vede văduvit de un performer şi dincolo de asta, de un caracter aparte.



Dovadă, decizia sa de a rămâne în fenomen, fiind pregătit să ajute generaţiile viitoare, astfel încât micii schiori de azi să aibă parte, în viitor, în România, de o experienţă mai lină pe „pârtia” acestei meserii.



Fostul performer a început schiul de plăcere, ca orice copil de la munte. Când părinţii au văzut ceva talent la el, l-au vrut schiind pe orice pârtie din lume. Astfel, pas cu pas, uşor-uşor, fără ca el sau familia sa să se gândească în mod special la o carieră sportivă, s-a ajuns unde s-a ajuns. Părinţii l-au susţinut foarte mult financiar şi moral, aşa cum se întâmplă în multe alte sporturi din România, sprijin fără de care nu ar fi ajuns pe cele mai înalte culmi, la propriu şi la figurat.



„Pot spune că sunt un norocos datorită familiei în care mă aflu. Nu vreau să mă ascund şi nu o să ascund niciodată acest lucru. La prima mea Olimpiadă, de la Soci, m-am calificat pe banii mei. Abia după aceea au venit un club, o federaţie puternică, care acum mă ajută foarte mult”, s-a destăinuit fostul schior, ultima dată legitimat la Corona Braşov. Asta înseamnă o perioadă foarte lungă, de aproximativ 15 ani, în care a fost susţinut financiar de părinţi. Altfel nu ar fi putut să ajungă să facă performanţă.



La final de drum competițional, şi-a luat rămas bun de la prietenii din lumea sportului



„Din cauza unor întâmplări recente vă anunţ că îmi închei activitatea de sportiv. Mai mulţi factori au contribuit la decizia mea, dar cel mai important este oportunitatea de a lupta în continuare în schiul alpin, cu toate că nu eu o să fiu protagonistul principal. Am decis că un alt statut va ajuta schiul românesc mai mult decât cel de sportiv (în condiţiile date). Nu doresc să vorbesc de factori negativi. Sunt mulţumit de ceea ce am reuşit în schiul alpin şi sper că o să vă aduceţi aminte de cariera mea de sportiv cu plăcere. Bineînţeles că mi-am dorit mult mai mult, mereu am crezut că se poate mai mult, încă o cred. Dar câteodată lucrurile nu merg conform planului, iar factorii din afară influenţează mai mult decât este cazul. Au fost mulţi oameni aproape de mine în tot acest timp şi din dorinţa de a nu omite pe cineva va spun tuturor, mulţumesc pentru tot, a fost o onoare să parcurgem drumul împreună. Ne vedem pe pârtie!”, a mărturisit Ioan Valeriu Achiriloaie.