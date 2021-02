Scădere drastică a numărului de vizitatori ai Castelului Bran

In 2020, Castelul Bran a inregistrat o scadere de 71%, in raport cu 2019. Totalul de vizitatori a fost de 243.000 in 2020 si 886.000 in 2019.





Doar în luna decembrie, începând cu data de 9, au fost 8900 de vizitatori, iar in decembrie 2019, 40.600, o scadere de 78% fata de perioada pre-pandemie, spun reprezentanții edificiului.







De la redeschidere, din 9 decembrie, programul zilnic este 9-16 (ultima intrare), cu exceptia zilelor de luni, cand vizitarea incepe la ora 12.







Pretul biletului este 45 lei pentru adulti si 10 lei pentru copii.



Pentru seniori si studenti se ofera, de asemenea, discounturi.







În 2021, reprezentanții Castelului își propun sa să reia o parte dintre evenimente, cu precadere cele in aer liber.