SC VALENTIN IMPEX SRL aduce la cunostinta celor interesati organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru activitatea Crestere intensiva a porcinelor

SC VALENTIN IMPEX SRL cu sediul in cu sediul în oraș Râșnov, str Gării nr. 25, jud Brașov, aduce la cunostinta celor interesati organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru activitatea „Crestere intensiva a porcinelor” desfasurata la punctul de lucru din comuna Sercaia, sat Sercaia, imobil inscris in CF100283, jud Brasov - activitate incadrata conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, in Anexa 1, pct. 17 “Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte sau a porcinelor avand cel putin 3000 de locuri pentru cresterea porcilor mai mare de 30 de kg” si pct. 6.6. “Cresterea intensive a pasarilor de curte si a porcilor cu capacitate peste- 2000 de locuri pentru porci de productie (cu o greutate ce depaseste 30 kg).



Dezbatarea publica va avea loc in data de 28 iulie 2021, la ora 16.00, on line, pe platforma zoom. Persoanele interesate sa participe la dezbaterea publica sunt rugate sa transmita o solicitare catre SC Valentin Impex SRL pana la data de 27 iulie pe adresa postala sau de email a firmei SC VALENTIN IMPEX SRL: ovidiumatau@yahoo.com.



Informatii privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi obtinute la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov, str Politehnicii nr. 3, zilnic, de luni-joi intre orele 8-14.00, pana la data de 27 iulie 2021.