S-au stabilit membrii juriului care vor alege concurenţii Festivalului Cerbul de Aur 2019

Descriere foto: Şapte juraţi vor alege concurenţii Festivalului Cerbul de Aur 2019. Crina Mardare, Cătălin Căţoiu, realizatorii de emisiuni radio Felix Crainicu (Radio România), Oliver Simionescu – DJ Olix (Kiss FM), Andreea Remeţan (Virgin Radio), Liana Stanciu, jurnalist TVR şi Gabriel Scîrlet, regizor muzical TVR, sunt juraţii selecţiei din acest an pentru concursul internaţional de interpretare a Festivalului Cerbul de Aur; Sursa: bzb.ro

Doar 12 artişti, dintre cei 71 înscrişi, vor urca pe scena Festivalului, iar juriul de selecţie va alege, în zilele următoare, numele celor pe care îi vom urmări în concursul de la Braşov.„Artişti din 21 de ţări au intrat în selecţie, iar juriul are o sarcină foarte grea: doar 12 dintre ei vor intra în lupta pentru Marele Trofeu şi pentru celelalte premii ale concursului, în valoare totală de peste 55 de mii de euro. Joi, 11 iulie, la finalul sesiunii de jurizare, îi vom cunoaşte”, a declarat Smaranda Vornicu-Shalit, directorul festivalului.Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a debutat în anul 1968 şi a avut 18 ediţii, ultima dintre acestea fiind organizată în anul 2018, la aniversarea celor 50 de ani de la debut. Evenimentul a devenit cel mai mare festival internaţional de muzicã organizat în România şi, în mod tradiţional, la Braşov.........................................................................................Cu o carieră îndelungată în România dar şi în străinătate, unde a susţinut concerte în Olanda, Danemarca sau Germania,a făcut parte din trupe precum Sfinx Experience sau Stereo. Vocal coach la propria şcoală de muzică, Crina Mardare a jurizat semifinaliştii Eurovision România 2018, iar anul acesta revine, în calitate de jurat, într-un proiect marca TVR – Festivalul Cerbul de Aur.a cunoscut succesul pe scenele din România ca membru al trupei VH2, alături de legende ale muzicii româneşti – Gabriel Cotabiţă şi Mihai Pocorschi. Cătălin are o vastă experienţă în industria de entertainment, activând ca producător („Fetele lu’ dom’ Profesor”, „Liber ca pasărea cerului”, „The Wanderers”), actor („Îngeraşii”, „Aniela”, „Pariu cu viaţa”) sau realizator de videoclipuri pentru vedete precum Loredana, Laura Stoica sau Silvia Dumitrescu. Pentru videoclipul piesei „Lumea mea”, interpretată de Silvia Dumitrescu, a fost lureat al Festivalului Cerbul de Aur – ediţie 1997, câştigând premiul 1 la această secţiune.este regizor de teatru (cu numeroase spectacole montate în teatre din România), scriitor, fondator al Şcolii de dans şi teatru Oportunidad. Cu o experienţă de 25 de ani în radio, Felix Crainicu realizează, în prezent, mai multe emisiuni muzicale la Radio România Actualităţi – „Muzica de top“, „Muzică şi radio“, „Colecţia de muzică – succesele muzicii româneşti“.se numără printre primii realizatori de radio dupa 1989 şi face parte din echipa TVR de peste zece ani, unde este realizator de emisiuni de divertisment şi culturale. Liana Stanciu are o experienţă vastă în media românească şi este activă în mai multe ONG-uri.a absolvit Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti la secţia Compoziţie. Din 2006 este regizor muzical la Televiziunea Română, unde a realizat regia muzicală pentru numeroase concursuri muzicale: Eurovision, Cerbul de Aur, Concursul George Enescu, Eurovision Junior, Mamaia Copiilor. Lansări discografice: Jon Lord live(EMI Londra), Filarmonica Moscova(Sony Austria), Filarmonica George Enescu, Hope Concert.aşa cum îl cunosc fanii Kiss Fm, face parte din echipa staţiei de mai bine de 12 ani şi a participat ca invitat să mixeze la evenimente precum Neversea, ColorRun sau Untold. Când nu este la radio, DJ Olix filmează, testează şi apasă butoane cu nesaţ, fiind pasionat de tot ce înseamnă aparate electronice, gadgeturi şi deviceuri., om de radio cu o experienţă de mai bine de 14 ani, este realizator programe la Virgin Radio, creator de conţinut pe www.RemeStie.ro şi instagrammer.