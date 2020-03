S-au reluat în forță lucrările pe şantierul Râşnov - Cristian

Descriere foto: Ce poate face o „primă” de 60 milioane lei. Pe şantier sunt zilnic 149 de muncitori, 15 autocamioane şi 37 de utilaje. Asta, pentru că se dă bonus dacă lucrările se termină mai repede; Sursa: bzb.ro



Cum s-a încălzit afară, se lucrează din nou în 3 schimburi, 24 din 24, pe şantierul de la Râşnov - Cristian, pentru care se dă bonus dacă lucrările se termină mai repede. Păcat că e vorba doar de un capăt de autostradă.



Având în vedere că primăvara a venit mai repede, firma care lucrează la capătul de autostradă Râşnov - Cristian a reluat lucrările la această arteră.



Practic, a declarat directorul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Braşov, Horia Stancu, în acest moment se lucrează 24 de ore din 24 de ore, iar pe şantier sunt prezenţi 149 de muncitori. De asemenea, firma are în acest moment 15 autocamioane şi 37 de utilaje. „În această perioadă se mai lucrează la terasamente, acolo unde este cazul, se aşterne stratul de balast stabilizat, la dezafectarea vechii ţevi de gaze naturale din zona viitorului pasaj de la Râşnov. Practic, se fac toate lucrările ce se pot executa în această perioadă a anului”, a explicat Horia Stancu. Conform citate, progresul fizic al lucrărilor la acest segment de autostradă este de 20,24%.



30 milioane de lei încasaţi de constructor în 2019



Lucrările la acest tronson de autostradă, cu o lungime de 6,3 km, plus 3,7 km de drumuri de legătură sunt realizate de Asocierea SC Alpenside SRL - SC Specialist Consulting SRL, iar şantierul a fost deschis în 20 mai 2019. Valoarea totală a proiectului este 118.019.701 lei, fără TVA, iar pentru finanţarea lucrărilor Ministerul Transporturilor a obţinut bani europeni. Anul trecut, pentru lucrările realizate, constructorul a încasat suma de 30.353.247 lei.



Conform contractului, lucrările ar trebui să fie gata în luna noiembrie a acestui an. Dacă termină mai repede lucrările, constructorul va primi un „bonus de mobilizare permanentă pe şantier”, care poate ajunge la 60 milioane lei.



Segmentul de autostradă Râşnov - Cristian face parte din Autostrada Braşov - Comarnic, însă, în afara segmentului din judeţul Braşov, nu se ştie când vor fi începute lucrările la celelalte loturi. În aceste condiţii, până la unirea cu restul arterei, capătul de autostradă Râşnov - Cristian va putea fi folosită ca variantă ocolitoare pentru cele două localităţi.