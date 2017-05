Sătenii din Hârseni, terorizați de un urs

Descriere foto: Un urs dă iama prin gospodăriile de la marginea satului Hârseni; Sursa: fagarasultau.ro; Sursa foto: brasovromania.net



Un urs le dă de furcă sătenilor din Hârseni. Este a treia oară în această primăvară când intră în gospodăriile aflate la marginea satului și le omoară animalele sau le distruge stupii. Oamenii sunt terorizați și cer ajutorul autorităților.



Ursul a „vizitat” gospodariile de la marginea satului Hârseni și toamna trecută, omorând oi și distrugand stupi. Iar odată cu venirea primăverii atacurile ursului au reînceput.



Noaptea trecută, pe la ora 2.00, ursul a dat din nou iama în gospodăria unui localnic și i-a distrus șapte stupi.



„Am auzit câinii lătrând și am zis că o fi un câine de prin sat. Nu mă gândeam că vine din nou ursul. Dacă mă gândeam, poate nu îmi făcea paguba asta. În toamnă mi-a intrat și mi-a stricat trei stupi. Atunci am fost prevăzători pentru că a venit de trei ori, dar nu am dormit deloc mai multe nopți. Am pus și senzor de mișcare cu reflector lângă stupi și când venea lătrau și câinii și mă trezeam imediat. Într-o noapte am pus lanterna pe el, am strigat și a fugit. A fugit și câinele după el. Acum nu m-am gândit că mai vine“, a explicat păgubitul, Gheorghe Fătu, sătean din Hârseni.



Astfel de atacuri ale urșilor s-au înmulțit în ultima perioadă în satele Țării Făgărașului. Vânătorii spun că de vină este înmulțirea urșilor, specie pentru care nu s-a mai dat cotă de vânătoare pentru că este protejată.