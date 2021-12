Șase turiști rămași pe Tâmpa după oprirea telecabinelor, coborâți de salvamontiști

Actiune de recuperare a 6 persoane, de pe Tampa, care au ajuns la instalatia de transport pe cablu dupa inchiderea programului de functionare. Apelul initial a vizat 15 persoane, care nu suferisera nicio afectiune si care nu se rataciseră, dar care doreau sa ajunga in oras cu telecabina. Oamenii nu au mai avut cu ce sa coboare si au sunat la salvamont.





Salvatorii montani de serviciu i-au indrumat sa mearga pe Drumul de Alimentare, dar cu toate acestea pentru 6 tineri s-a intervenit, fiind transportati cu autoutilitara.





"Atragem atentia turistilor care doresc sa coboare de pe munte cu instalatiile de transport pe cablu, sa verifice in prealabil orarul de functionare a acestora, in special ora ultimei curse, sa dispuna intotdeauna de o marja de timp si sa nu mai urce pe munte la ore tarzii, deoarece pot gasi instalatiile inchise, iar timpul de lumina este considerabil redus in acest anotimp."