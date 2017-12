Sărbători de iarnă la Castelul Bran, cu colinde și vin fiert!

Descriere foto: Castelul Bran; Sursa: bzb.ro

Târgul de Crăciun de la Castelul Bran și-a deschis porțile pentru vizitatori. Cu vin fiert, ceai aromat și măr cu scorțișoară.



Iar perioada sărbătorilor va fi plină de evenimente.



Oaspeții faimosului edificiu vor intra în atmosfera sărbătorilor de iarnă și cu ajutorul copiilor de la Ansamblul „Voinicelul” din Moieciu de Jos, care vor cânta colinde, la ora 11.30, în 23 și 24 decembrie 2017, în Sala de Muzică.



În Ajun, își va face apariția Moș Crăciun care le va dărui copiilor dulciuri și le va asculta dorințele legate de cadourile pe care ar vrea să le găsească sub brad.



Ca în fiecare an, sărbătorile de iarnă se trăiesc la Castelul Bran mai intens și sunt pline de farmec.



Vizitatorii vor putea admira în acest an o expoziție temporară, un interior de cameră țărănească, din satul Drăguș. Piesele de mobilier și decorațiunile au fost aduse din muzeu, dar și din casele oamenilor: o laiță de zestre, un pat țărănesc, un blidar, vase de lut, un război de țesut în miniatură, cosume populare, covoare, fețe de masă etc.



Fanfara din Codlea va fi și ea prezentă în Parcul Regal al Castelului Bran în zilele de 22, 27 și 29 decembrie 2017, la ora 13.00, pentru a susține un program specific sărbătorilor de iarnă.