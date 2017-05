Sărbătoare a învăţământului în limba franceză, la Mansarda Casei Baiulescu

Descriere foto: „Bilingue en fête” la Mansarda Casei Baiulescu; Sursa: bzb.ro; Sursa foto: iubescbrasovul.ro



Învăţământul în limba franceză va fi sărbătorit miercuri, 31 mai 2017, la mansarda Casei Baiulescu, unde, de la ora 11.00, se va desfăşura „Bilingue en fête”.



Sărbătoarea a devenit o tradiţie în liceele braşovene cu predare în regim bilingv şi are ca scop diseminarea cunoştinţelor acumulate de către elevi, de-a lungul unui an şcolar.



În cadrul evenimentului vor fi prezentate rezultatelor muncii de cercetare a claselor a XI-a, cu predare în limba franceză de la ”.



Finalitatea proiectului este susţinerea unei sinteze, în faţa unei comisii de examen şi constituie Proba anticipată a Bacalaureatului francofon, susţinută în clasa a XI-a.



În clasa a XII-a, elevii de la secţiile bilingv franceză vor sustine Bacalaureatul francofon, care constă într-o probă de limbă franceză, organizată pe patru niveluri de competenţe şi un examen (susţinut în limba franceză) la o disciplină nonlingvistică: geografie, istorie, matematică etc. în funcţie de profilul clasei.