Șapte cămine studenţeşti rămân deschise în vacanţa de vară

Record de „studenţi fără vacanţă", la Braşov! Șapte cămine studenţeşti vor fi deschise în vacanţa de vară.



Căminele 1 şi 10 din Complexul Memorandumului şi toate căminele din Complexul Colină (5 la număr) rămân deschise în perioada verii, pentru studenţii Universităţii Transilvania, care lucrează, dar şi pentru alte categorii de studenţi, care au solicitat acest lucru.



În total, au fost peste 2 200 de cereri, potrivit prof.ing.dr. Daniel Munteanu, prorector cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi sociocultural, din cadrul Universităţii Transilvania Braşov.



„De la an la an am constatat că solicitările pentru a rămâne peste vară în cămine, sunt din ce în ce mai numeroase. Anul acesta am atins maximumul, avem peste 2 200 de solicitări. Le putem grupa în două categorii. Avem o data solicitări pentru toată vacanţa: cei care au practică obligatorie, cei care lucrează, mai avem şi situații în care permitem celor care absolvă ciclul de licenţă şi care doresc să urmeze masterul la noi. Ei pot să rămână, dar trebuie să îndeplinească anumite condiţii, să dovedească înscrierea, să fie admis şi să desfăşoare activitate peste vară, fie lucrează, fie are un stagiu de practică.



Mai sunt studenţii din plasament, dar şi aproximativ 50 de studenţi străini, studenţii Transylvania Academica ScolarShip (TAS), burse oferite de Universitate unor studenţi non-UE, în baza unei competiţii anuale pe care noi o derulăm. În total, solicitări pe termen lung avem cam 1000.



Pe termen scurt discutăm de o serie de colaborări cu diferiţi parteneri cărora le asigurăm cazare pe termen scurt, de la câteva zile, la maxim două săptămâni şi aici putem aminti diverse asociaţii studenţeşti, care au activităţi pe timpul verii, mai avem colaborări în cadrul unor evenimente de tip cultural, în general, cu diverse asociaţii care îşi aduc artiştii pe perioade scurte, în baza acestor parteneriate, discutate şi aprobate în Consiliul de Administraţie al Universităţii”, a explicat Daniel Munteanu.



El a mai amintit că „în 2012, când eu am deveni prorector, am avut în acea vară, aproape 400 de solicitări de cazare. Nu este rău, asta arată că mulţi lucrează, sunt mulţi implicaţi în stagii de practică şi sunt firme care le plătesc taxele de cazare studenţilor”.



Studenţii care rămân toată vara în cămine plătesc taxa de cămin pe care o plăteşte un student de la „cu taxă”, indiferent dacă sunt sau nu bugetaţi. Mai exact, plătesc, în funcţie de cămin, între 345 şi 375 de lei. Cel mai scump cămin este 16, de pe Colină.





Lucrări de igienizări şi reparaţii în vară



Tot în perioada verii, vor fi făcute şi reparaţiile curente în cămine, precum şi igienizările. „Ceea ce este mai delicat este că noi în acest timp va trebui să reparăm, să igienizăm spaţiile. Nu va fi deloc uşor, va trebui să facem anumite mişcări pentru a putea pătrunde peste tot. Ca în fiecare an, se vor zugrăvi spaţiile comune, holurile şi se intră şi în camerele unde există probleme şi unde se va realiza de la o reabilitare completă până la mici reparaţii. Sunt şi camere unde practic se schimbă tot, de la parchet, se vopsesc pereţii etc. Noi în special am dori ca de la început, în măsura în care se şi poate, să-i aşezăm pe studenţi în acele camere care nu vor fi afectate de reparaţii, să nu avem mai apoi probleme cu mutatul. Acum vom vedea în ce măsură se va şi putea”, a mai spus prorectorul.



De altfel, în Complexul Colină a început, de un an, un proiect mai amplu de reabilitare a camerelor şi spaţii comune: holuri şi băi, în funcţie de cămin.



Universitatea Transilvania are 4 234 de locuri de cazare pentru studenţii din afara Braşovului, în Memorandumului şi pe Colină.