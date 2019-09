Săptămâna mobilităţii, pe aleea pietonală Coresi Avantgarden

Între 16 şi 22 septembrie 2019, aleea pietonală Coresi Avantgarden găzduieşte evenimentul „Design your street – Săptămâna mobilităţii”.





Organizatorii doresc să promoveze un stil de viaţă sănătos, în care utilizarea automobilului să se facă doar când este absolut necesar, iar mişcarea să facă parte din viaţa cotidiană a fiecărui braşovean.



„Este un eveniment dedicat mobilităţii urbane, promovării mersului pe jos, mersului pe bicicletă, transportului public în comun. Vor fi mai multe evenimente dedicate copiilor, tinerilor, workshopuri în cadrul cărora participanții vor putea afla lucruri importante despre conceptul de mobilitate urbană, reciclare selectivă, scriere 3D şi multe altele. Promovăm un alt stil de viaţă, un stil de viaţă sănătos şi o calitate crescută a spaţiului urban”, a explicat organizatorul evenimentului, Mihai Tatu.



„Săptămâna mobilităţii” vizează şi dinamica culturală. „Regenerăm şi schimbăm dinamica oraşului, aducând cultura în cartier. Am pornit de la conceptele de modernitate solidă şi modernitate lichidă ale lui Zigmunt Bauman. Modernitatea solidă reprezintă modul prin care toată atenţia se concentrează spre centrul oraşului, în timp ce modernitatea lichidă vorbeşte de o redistribuire dinspre centrul oraşului spre periferii. În Braşov, concentrarea cea mai mare atunci când vorbim de evenimente cultural-artistice este în zona centrală. «Design your street» vrea să aducă evenimentele culturale în cartier, înspre om”, a precizat Mihai Tatu.



Astfel, programul include şi multe evenimente culturale - muzică, dans, film. Acţiunile au loc zilnic de la orele 12.00 - 21.00, sâmbătă şi duminică începând de la 10.00.



Oana Ion s-a alăturat proiectului şi vine cu o diversitate de activităţi minunate dedicate copiilor: marţi, de la 17.00 la 18.30 cu Poveşti la colţul străzii; joi, de la 15.00 la 17.00 cu Jocurile copilăriei; vineri, de la 16.00 la 17.00 cu Tombola cu jucării.



„Mobilitatea urbană este politica schimbării sociale. În acest context, vă invităm în săptămâna 16-22 septembrie 2019 să luați parte la proiectul pilot «Design your street», care se va desfășura chiar în Săptămâna Mobilității Europene, pe Aleea Pietonală Coresi Avantgarden din Brașov.

Timp de o săptămână, transformăm strada în pietonal și o redăm oamenilor. Dintr-o zonă dedicată mașinilor, o vom transforma într-o zonă dedicată lumii vieții, unde omul reprezintă punctul central. Te așteptăm cu mic cu mare la evenimente cultural-artistice – muzică, dans, film – și workshopuri în cadrul cărora vei putea afla lucruri importante despre conceptul de mobilitate urbană, reciclare selectivă, scriere 3D și multe altele”, lansează invitația organizatorii.





Proiectul este gândit şi implementat de Asociaţia Visum, finanţat de Fundaţia pentru parteneriat şi MOL România.