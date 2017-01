Săptămâna Ecumenică la Braşov

Descriere foto: „Octava de Rugăciune”, Săptămâna ecumenică la Braşov, Sursa: bzb.ro, Sursa foto: bru.ro



Între 18 şi 25 ianuarie 2017, în diferite biserici ale municipiului Braşov, vor avea loc slujbe ecumenice de rugăciune, la care sunt invitaţi toţi cei interesaţi.



Aşa cum se întâmplă în fiecare an şi în 2017 se vor întâlni între 18-25 ianuarie, preoţi şi credincioşi ai tuturor celor şapte confesiuni istorice din Braşov, pentru a se ruga împreună pentru unitatea creştinilor.



Este cea de-a 11-a ediţie a „Octavei de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor”, iar tema aleasă pentru acest an este „Împăcarea – Dragostea lui Hristos ne stăpâneşte” (2 Corinteni 5,14).



Dacă preoţii ortodocşi nu participă la „Octava de Rugăciune”, credincioşii ortodocşi sunt invitaţi să ia parte la serile de rugăciune din celelalte lăcaşuri de cult, în fiecare seară, din 18 până în 25 ianuarie 2017, organizatorii făcând public şi programul slujbelor ce vor avea loc la Braşov.



Totuşi, la Bucureşti, Biserica Ortodoxă Română participă la această săptămână ecumenică.



Evenimentul are şi un scop caritabil, banii strânşi fiind donaţi Centrului pentru Persoane fără Adăpost.





Iată Programul Săptămânii de Rugăciune la Braşov:



18 Ianuarie 2017, ora 18:00

Biserica Romano-Catolică Blumăna (Zizinului nr. 7)

Predică: Koszta István



19 Ianuarie 2017, ora 18:00

Biserica Neagră (Biserica Evanghelică C.A.) (Curtea Johannes Honterus nr. 2)

Predică: Fay Leo



20 Ianuarie 2017, ora 18:00

Biserica Evanghelică-Lutherană (Maghiară) (Iuliu Maniu nr. 2)

Rugăciunea credincioşilor

Predică: Ménessy Miklós



21 Ianuarie 2017, ora 18:00

Biserica Greco-Catolică „Sf. Petru” (Zizinului nr. 24 A)

Predică: Christian Plajer



22 ianuarie 2017, ora 18:00

Biserica Reformată (Șaguna nr. 3)

Predică: Máté Vilmos



23 Ianuarie 2017, ora 18:00

Biserica Unitariană (Victor Babeş nr. 1)

Predică: Kassay Géza



24 Ianuarie 2017, ora 18:00

Biserica Reformată „Casa Speranţei” (Moldovei nr. 2)

Predică: Andrási Benedek



25 Ianuarie 2017, ora 18:00

Biserica Romano-Catolică Astra (Ștefan cel Mare nr. 2A)

Predică: Flavius Florea