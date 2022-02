Șanse mari pentru a se face transferul anului! Jucătorul pe care se bat Tuchel, Rangnick și Guardiola

Marile forțe din Anglia au pus ochii pe unul dintre cei mai talentați fotbaliști din Premier League. Este vorba despre Declan Rice, mijlocașul central al celor de la West Ham United. Fotbalistul englez a atras atenția cluburilor mari, care au nevoie de fotbalist în acea poziție. Este vorba despre Chelsea, Manchester United și Manchester City.



Deși este foarte atașat de West Ham United, mijlocașul pare determinat să îi părăsească pe oamenii lui David Moyes, în această vară. Motivele nu sunt deloc unele de neglijat și reprezintă argumente solide pentru formațiile puternice care îl doresc.



Iată de ce a ajuns Rice să fie un jucător atât de căutat și ce îl va determina să facă o schimbare de club







Declan Rice, nemulțumit de strategia lui West Ham United







În vârstă de 23 de ani, Declan Rice este considerat a fi cel mai bun mijlocaș central englez. Foarte versatil și dispus la efort, fotbalistul lui West Ham a crescut enorm în ultimii ani și a atras atenția multor cluburi importante. Astfel, și aspirațiile lui au căpătat proporții. Rice visează să evolueze în UEFA Champions League și să se lupte pentru trofee.



Deși are o poziție bună în Premier League și un lot bun, West Ham nu este în postura de a fi favorită pentru un locul top 4, poziții care duc direct în grupele Ligii Campionilor. Rice a sperat că, în perioada de transferuri din iarnă, londonezii se vor întări la nivelul lotului, pentru a putea să se lupte cu șanse bune pentru aceste poziții.



Din nefericire pentru el și pentru fanii lui West Ham, londonezii nu au adus niciun jucător. În aceste condiții, nemulțumirile englezului au crescut, iar acum el pare determinat să dea curs ofertelor de a pleca la o formație mai puternică. Totul depinde, însă, de clasarea finală a echipei sale actuale.





Tuchel, Rangnick și Guardiola îl vor







Declan Rice este dorit cu ardoare de Thomas Tuchel, managerul lui Chelsea. Neamțul vrea să îl ademenească pe mijlocaș și mizează pe atașamentul sentimental al acestuia față de formația de pe Stamford Bridge. Rice și-a făcut junioratul la Chelsea și ar vrea să se întoarcă la formația care l-a crescut, pentru a cunoaște gloria în tricoul albastru.



Și Manchester United a pus ochii pe Rice. Formația de pe Old Trafford are nevoie disperată de un mijlocaș central de profilul său, însă totul depinde de viitorul manager al „diavolilor roșii”. Neamțul Ralf Rangnick este un admirator al lui Rice, însă rolul său de manager va fi schimbat cu cel de consilier al clubului, începând din vară.



Pep Guardiola vrea să lase în urma sa o echipă care să domine în continuare fotbalul englez, în numele lui Manchester City. Catalanul plănuiește să plece de pe Etihad în 2023, când îi va expira contractul, însă vrea să întărească echipa în continuare. Rice este considerat a fi soluția ideală pentru postul de mijlocaș central, poziție ocupată în prezent de Rodri și Fernandinho. Brazilianul este gata de retragere, iar Rice poate fi înlocuitorul perfect.



Conform presei din Anglia, cele mai mari șanse pentru a-l aduce pe fotbalistul lui West Ham le are Chelsea, grație conexiunii sentimentale cu mijlocașul rivalilor londonezi. Indiferent de destinația pe care o va alege Declan Rice, englezul este cu siguranță unul dintre marii fotbaliști ai viitorilor ani.