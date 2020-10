Sanjeev Gupta, proprietarul Liberty Galaţi: despre relaţiile Liberty Galaţi cu industria auto românească

Combinatul Siderurgic de la Galați produce o gamă largă de produse plate (tablă groasă, rulouri, tablă zincată și tablă acoperită organic), precum și produse tubulare sudate longitudinal. Aceste produse sunt furnizate către clienții din zona Balcanilor, din Europa, dar și din țară. Produsele furnizate de LIBERTY Galați sunt utilizate în industria navală, în construcții, în industria auto și pe piața echipamentelor sub presiune.



Produsele tubulare livrate de Combinatul Siderurgic din Galați sunt utilizate în industria de petrol și gaze, precum și în transportarea altor fluide.



În LIBERTY Galați lucrează aproximativ 5.600 de angajați și 2.000 de contractori, fiind considerat unul dintre cei mai mari angajatori din România. Prioritatea zero pentru Combinatul Siderurgic Liberty Galați constă în asigurarea unor condiții de lucru sigure, atât pentru angajații proprii, cât și pentru contractori.



Unitatea se concentrează pe îmbunătățirea calității produselor și serviciilor oferite clienților, pe protejarea mediului înconjurător, și, de asemenea, vine în încurajarea tinerilor să se alăture echipei locale.



Sanjeev Gupta, miliardarul britanic de origine indiană care a preluat combinatul Sidex Galaţi, spune, într-un interviu acordat Ziarului Financiar, că unul dintre obiectivele propuse este acela de a se dezvolta mai mult în zona de clienţi din automotive.



“Industria auto românească are un potenţial foarte mare. Avem deja o asociere foarte bună cu Dacia şi vrem să dezvoltăm produse mai importante. Furnizăm produse de oţel pentru mai toate sectoarele unde este nevoie de acest material. Vom lucra şi cu Ford. Vom investi în Galaţi şi pentru dezvoltarea altor produse, cum ar fi tabla galvanizată pentru industria auto. Investiţia nu ar fi atât de mare precum cea în tranziţia la oţelul verde, vorbim de câteva sute de milioane de euro, dar este o investiţie foarte bună, pe termen lung şi susţine tot ecosistemul.”



Liberty face parte din alianța GFG Alliance; un grup internațional de afaceri ale căror activități sunt axate pe domeniul energetic, minier, metalurgic, de inginerie, logistică și serviicii financiare cu sediul principal în Londra, și centre adiționale în Hong Kong, Singapore, Sydney, Paris și New York și care își manifestă activitatea la nivel internațional în aproape 30 de țări. Alianță, care angajează la nivel global circa 14,000 de persoane și care înregistrază o cifră de afaceri de peste 15 miliarde de dolari.