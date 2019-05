Sanctuarul Urşilor de la Zărneşti - cauza socială a Maratonului Internaţional Braşov

Pentru ediţia aniversară, organizatorii propun o nouă identitate vizuală, care aduce în prim plan ursul carpatin, noi parteneri, dar şi o nouă cauză socială.„Am crescut an de an alături de comunitatea din Braşov şi ne-am dorit ca, la ediţia aniversară, să ne actualizăm identitatea vizuală, dar şi cauza socială pe care o susţinem.Mai mult, am crescut calibrul evenimentului nostru şi reuşim să atragem tot mai mulţi pasionaţi de sport din întreaga lume, prin parteneriate internaţionale importante, precum cel cu Rome International Marathon şi cu World Marathons. Aceste colaborări transformă Braşovul într-un pol de atracţie continental şi global pentru maratonişti”, a declarat Vlad Stoica, preşedinte Smart Atletic, organizator al competiţiei.O parte din taxele înregistrate la eveniment vor fi direcţionate catre Sanctuarul Urşilor Libearty din Zărneşti, alături de donaţiile colectate prin intermediul platformei Galantom.Sanctuarul Urşilor Libearty este cea mai mare rezervaţie de urşi bruni din întreaga lume. Are 69 de hectare de pădure de stejar şi a salvat până în prezent 105 urşi.La Maratonul Internaţional Braşov, acreditat din 2017 conform standardelor AIMS, cel mai important for internaţional din domeniu, participă sportivi cu vârsta cuprinsă între 6 şi 90 ani.La toate cursele, primii clasaţi la masculin, feminin în cursele competitive şi în funcţie de categoriile de vârstă vor fi premiaţi financiar, dar şi cu diplome, cupe, produse şi servicii sportive, iar toţi participanţii vor primi un kit generos de concurs şi o medalie specială.Mai multe detalii despre eveniment sunt disponibile pe site-ul maratonulbrasov.ro sau pe pagina de facebook www.facebook.com/maratonulbrasov