Sănătoși, ajutăm România! Campanie caritabilă pentru copiii cu dizabilități neuromotorii

Perioada sărbătorilor de iarnă ne determină pe mulți dintre noi să privim către cei aflați în suferință. Însă drama acestor oameni a început cu mult înaintea pandemiei.





OxyGazon face un îndem către mediul antreprenorial din România și propune susținerea copiilor cu dizabilități neuromotorii. Aceștia au nevoie să își trăiască perioada copilăriei într-un mod cât mai apropiat de felul în care o fac tinerii sănătoși.



Complexul de recuperare pentru copii și tineri cu dizabilități neuromotorii „Sf. Nectarie” dezvoltat de Mihai Neșu Foundation este un proiect promițător care a luat avânt datorită oamenilor care „Cred”. Construcția acestuia se ridică la valoarea de 3,6 mil Euro, totul cu scopul de a oferi o șansă sutelor de copii cu dizabilități din țară care pot beneficia de terapie specializată în regim caritabil, având astfel o copilărie mai liberă, mai activă și mai curajoasă.



OxyGazon, în calitate de sponsor, se implică activ prin amenajarea grădinilor senzoriale cu rulouri de gazon natural, cultivate în România. Astfel, sute de copii cu probleme de sănătate și părinții acestora se pot bucura de natură și sănătate respirând un aer mai oxigenat.



„Toate încercările acestui an pandemic m-au încurajat să continui misiunea pentru sănătate prin înverzire, dar și să mă implic activ în proiectul de construcție a Complexului de recuperare pentru copii și tineri cu dizabilități neuromotorii „Sf. Nectarie” – un loc ce îmbină toate tipurile de terapie (TheraSuit, logopedia, hipoterapia, psihopedagogia, kinetoterapia, recuperarea subacvală etc.) cu spațiile de relaxare și meditație (sera, grădinile senzoriale, mini-ferma de animale, zona de echitație, piscina etc.), sălile de așteptare și unitățile de cazare. Vom planta rulouri naturale OxyGazon pe o suprafață de 5000 mp și astfel, vom crea un spațiu natural menit să aducă natura mai aproape de copiii cu dizabilități” spune Ciprian Bodo, inițiatorul campaniei „Sănătoși, ajutăm România!”



Comunitatea oamenilor de business din România și puterea pe care o aduce unirea forțelor poate genera o schimbare pentru copiii cu dizabilități neuromotorii din întreaga țară. Donațiile pot fi sub formă de contribuție financiară, dar și prin oferirea de servicii sau materiale de construcții.



Fii alături de Mihai Neșu Foundation și hai să contribuim la însănătoșirea și bucuria acestor copii! Dacă și tu ai o firmă,



· Redirecționează 20% din impozitul pe profit



· Contribuie prin servicii sau materiale de construcții



Arhitecții, proiectanții și constructorii care lucrează în colaborare cu fundația definitivează lista cu materialele necesare pentru realizarea complexului, iar implicarea ta poate fi răspunsul la rugăciunile părinților care își doresc să își vadă copiii învingând boala.



Intră pe www.mihainesufoundation.com/ro/ sau ia legătura direct cu reprezentanții fundației la telefon +40 721 366 252 ori printr-un e-mail la info@mnf.ro și semnează contractul de sponsorizare!