Sâmbătă, la Festivalul Promenadelor Brașovului va fi seară de jazz

Descriere foto: Seară de Jazz la Festivalul Promenadelor Brașovului, cu Irina Sârbu Band, A-C Leonte și New Landscapes; Sursa: facebook.com/festivalulpromenadelor



Trei dintre cele mai apreciate formații jazz ale momentului vor concerta sâmbătă, 15 iulie 2017, de la ora 19:00 pe aleea După Ziduri (intrarea Livada Poștei) în continuarea Festivalului Promenadelor Brașovului.



Irina Sârbu Band, A-C Leonte și New Landscapes vor reconstitui atmosfera promenadelor de altădată, redată în cheie nouă, în același spațiu de loisir de lângă Promenada Regală. Din program nu vor lipsi standarde de jazz dar și piese românești de la începutul secolului XX reorchestrate în manieră proprie.



Vor concerta:



Ora 19:00 New Landscapes (Ana Maria Galea – voce, Răzvan Cojanu – contrabas și Daniel Csikos – pian)

Ora 19:30: A-C Leonte (Ana Cristina Leonte – voce, Tavi Scurtu – percuție)

Ora: 20:00: Irina Sârbu Band (Irina Sârbu – voce, Ciprian Parghel – contrabas, Tudor Parghel – percuții și Puiu Pascu – pian).



Jazz, funk, soul, muzică electronică sunt doar câteva dintre influențele stilului A-C Leonte. Ana Cristina Leonte - una dintre cele mai bune voci ale jazz-ului autohton - acompaniată de alte nume mari ale scenei jazz: Tavi Scurtu (percuție), Albert Tajti (pian) și Michael Aker (bas), vor face cu siguranță spectacol pe Aleea „După Ziduri” (intrarea Livada Poștei), la concertul jazz programat. Sunetul clar al muzicii compuse de A-C Leonte promite să să creeze o experiență acustică deosebită în ambientul natural de lângă Promenada Regală. Vor fi prezente și alte două dintre cele mai apreciate formații ale momentului: Irina Sârbu Band și New Landscapes! Suntem invitați cu toții la un concertul de jazz în aer liber, de neuitat, de la ora 19:00.



Concertul face parte din seria tematică „Promenada Artelor”, alături de alte două concerte de amploare, film și teatru. Intrarea va fi liberă.







Iată programul pentru acest week-end al Festivalului Promenadelor Brașovului:



Sâmbătă, 15 iulie 2017



11:00 – 14:00 Reconstituire istorică „Personajele Promenadei” – Parcul Nicolae Titlulescu (Promenada de jos)

12:00 – 19:00 Tur ghidat „Cetatea Brașovului văzută din Promenadă” – Sub Tâmpa (Promenada de Sus), cu plecare din oră în oră din zona Bastionului Funarilor

19:00 – 20:30 Concert jazz Irina Sârbu Band, A-C Leonte, New Landscapes – După Ziduri (lângă Promenada Regală)



Duminică, 16 iulie 2017



11:00 – 14:00 Reconstituire istorică „Personajele Promenadei” – Parcul Nicolae Titlulescu (Promenada de jos)

11:00 – 15:00 Jocuri „Legendele Țării Bârsei” – Parcul Nicolae Titulescu (Promenada de Jos)

18:00 – 20:00 Atelier de confecționat mici instrumente muzicale – Parcul Nicolae Titulescu (Promenada de Jos)

20:00 – 21:00 Prezentare și degustare de vinuri „Le Sommelier Brașov” – Parcul Nicolae Titulescu (Promenada de jos)