Sâmbătă, la Cincu, va avea loc „Fuga Lolelor”, pentru alungarea iernii

Descriere foto: Sâmbătă, 10 februarie 2018, la Cincu va avea loc „Fuga Lolelor”, un vechi obicei săsesc menit să alunge iarna şi spiritele rele; Sursa: fagarasultau.ro



Sâmbătă, 10 februarie 2018, începând cu ora 10.00, la Cincu va avea loc „Fuga Lolelor”, un vechi obicei săsesc menit să alunge iarna şi spiritele rele, strâns legat de tradiţia breslelor meşteşugăreşti transilvănene.



Lolele sunt personaje mascate, cu un costum special, cu cozi drăceşti împletite din cânepă și cu o mască pictată care nu lasă să se vadă purtătorul ei. Ele îşi desfăşoară ritualul făcând un zgomot infernal din talangile legate de mijloc şi bicele săseşti din piele împletită meşteşugit.

La Cincu, fuga pe străzi a lolelor este condusă de un tractor alegoric pe care se află „Tribunalul nebunilor”. Aceştia cântă într-o „judecată” simbolică păţaniile hazlii de peste an ale cincanilor.



Oamenii din sat întâmpină Lolele cu gogoşi calde şi rachiu, pentru a răsplăti cât mai generos prosperitatea şi purificarea pe care o aduc la poartă.



Obiceiul este consemnat în arhivele breslelor încă din 1689. În trecut, localnicii de origine germană, membri ai breslelor, îmbrăcau diferite costume şi făceau larmă cu ajutorul unor bice şi talăngi. Aceste personaje mascate erau cunoscute sub numele de lole. În secolele XVII-XVIII, lolele erau legate de obiceiul înmânării lăzii de breaslă noilor conducători. Lada de breaslă, care conţinea banii şi secretele profesionale era transferată la începutul fiecărui an către starostele nou ales al fiecărei bresle. Se constituia o procesiune de însoţire a lăzii care era „păzită” de lole, personaje amuzante, dar și grotești provenite din tradiţia păgână cu rol de protecție şi purificare. Lolele aveau rolul de a proteja lăzile şi alaiul de spiritele rele prin zgomot.



Evenimentul este organizat de comunitatea din Cincu coordonată de Martin Mertensacker şi Mihai Gottschling cu sprijinul Asociaţiei Soxen şi a Primăriei Cincu.