Sâmbătă are loc al doilea concert pe lac din această vară, la Castelul Bran

Luiza Zan cântă în week-end piese ale lui Nat King Cole, la Castelul Bran



Brașovenii cărora le place jazz-ul sunt aşteptaţi, în 10 august 2019, de la ora 20.00, la al doilea concert de pe lac de la Castelul Bran.

Organizatorii anunţă un concert simfonic-crossover, prin care vor celebra 100 de ani de la naşterea lui Nat King Cole, pianist, compozitor, interpret de jazz, cântăreţ şi actor de film american, unul dintre cei mai apreciaţi artişti din istoria muzicală americană.



Luiza Zan, compozitor, textier şi interpret de înaltă clasă, una dintre cele mai proeminente figuri din jazz-ul românesc, va da viaţă celor mai cunoscute piese din repertoriul artistului american, adaptate pentru orchestra simfonică.



Mariano Castro - pianist şi aranjor, alături de Kamerata Kronstadt, dirijată de maestrul Cristian Oroşanu, vor întregi o echipă muzicală de succes, care continuă tradiţia spectacolelor de înaltă clasă de la Castelul Bran.



Atmosfera specială a unui concert susţinut pe insula lacului mare din Parcul Regal va fi completată de degustarea de vin şi brânzeturi, la lumina lumânărilor.



În program se vor regăsi „Almost like being in love”, „Around the world”, „Blue Gardenia”, „Fascination”, „La Adelita”, „Lost April”, „Mona Lisa”, „Nadie me ama”, „Nature boy”, „Perfidia”, „Quizás, quizás, quizás”, „Smile”, „Too young”, „Unforgettable” şi „When I fall in love”.



Preţul unui bilet la concert este 80 de lei, iar cei care doresc să cineze în timpul concertului, pot opta pentru un loc la Restaurantul Castelului Bran, unde meniul pentru o persoană costă 130 de lei.