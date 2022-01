Salvamont Brasov a fost solicitat să intervină în 9 cazuri în Masivul Postavaru

Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat să intervină în 9 cazuri de persoane care s-au accidentat in timp ce practicau sporturile de iarna sau se aflau in drumetie în Masivul Postavaru.







Salvatorii montani ajunsi la caz au acordat persoanelor accidentate primul ajutor, apoi le-au coborat in statiune, unde pentru 2 dintre acestea a fost nevoie si de interventia echipajelor SMURD/SAJ, care le-au transportat la unitatile spitalicesti, pentru controale suplimentare de specialitate. O turista care se afla in drumetie a les sa coboare pe partia Drumul Rosu, in detrimentul traseelor marcate. Din cauza incaltarilor inadecvate si a stratului de zapada cu consistenta dura, aceasta a alunecat, suferind un traumatism la nivelul membrului superior.





De la inceputul sezonului, salvatorii montani din Poiana Brasov au intervenit in 66 de cazuri, totalizand 71 de persoane care s-au accidentat, ratacit sau care a trebuit sa fie evacuate.



Serviciul Public Local Salvamont Brasov recomandă turiștilor care doresc sa faca drumetii sa se echipeze corespunzator, cu haine si incaltari adecvate, specifice zonei montane.







Totodata, acestia sunt sfatuiti sa ramana doar pe traseele turistice marcate si sa nu se mai deplaseze pe partii, unde pe langa pericolul de a aluneca din cauza stratului de zapada artificiala cu o consistenta foarte dura, pot fi loviti de schiori sau snowboarderi.







Daca se afla in zone unde poteca intersecteaza partia sau are sectiuni comune cu aceasta, sa nu iasa decat in momentul unui trafic redus, sa se deplaseze exclusiv pe margine si in sir indian, lasand culoare cat mai generoase pentru schiori sau snowboarderi.