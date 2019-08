S-a stabilit juriul Cerbului de Aur 2019

Laureaţii celei de-a XIX-a ediţii vor fi desemnaţi de un juriu internaţional, care a fost anunţat, ieri, de reprezentanţii TVR. Astfel, Loredana, Vasile Şirli - românul care a compus timp de 28 de ani muzica originală pentru Disneyland Paris, celebrul Ricky Dandel, Victor Laszlo şi cantautorul italian Erminio Sinni sunt membrii juriului care va decide câştigătorii Festivalului Internaţional Cerbul de Aur 2019., unul dintre cele mai puternice branduri din show-biz-ul românesc, cu o carieră de un sfert de secol în care a lansat zeci de hituri, va fi prezentă în acest an la Cerbul de Aur într-o ipostază nouă. Dacă până acum a fost văzută pe scena Festivalului în calitate de prezentator sau în recitaluri care au ridicat publicul în picioare, în 2019, energica artistă a Loredanei se va manifesta în alt mod- cântăreața va ocupa un loc pe scaunul de jurat. Loredana a mai urcat pe scena Cerbului, în recitaluri sau ca prezentator. În 1996 a prezentat Festivalul, alături de Ricky Dandel.trăieşte la Paris şi a fost, aproape 30 de ani, directorul muzical al Disneyland Paris. A semnat muzica pentru numeroase şlagăre, precum „Neîmplinitele iubiri”, interpretat de Mirabela Dauer, pentru televiziune, filme şi spectacole regizate de Lucian Pintilie, Stere Gulea, Mircea Daneliuc, Dan Micu, Gabor Tompa etc.Numele luiaproape se confundă cu Cerbul de Aur. A fost prezentatorul a cinci ediţii şi a susţinut două recitaluri pe scena de la Braşov, în 1992 şi în 1993, dar în acest an va fi pentru prima dată la masa juriului.Cel de-al patrulea membru al juriului, artista franco-belgianăeste cunoscută publicului larg mai ales datorită hit-ului Breathless, lansat în 1987, an în care cântăreața a fost şi gazda finalei Eurovision Song Contest, desfăşurată în Bruxelles. Viktor, care este un artist complet, cu o carieră de succes atât în plan muzical, cât şi în cel literar, a lansat peste 15 albume şi compilaţii vândute în mai mult de 30 de ţări, duete numeroase, are cinci discuri de aur, turnee internaţionale, peste 25 de filme, incluzând producţii italiene, germane şi spaniole, a scris mai multe cărţi, dar s-a îndreptat şi către musical şi actorie.revine în România ca jurat la Cerbul de Aur, după ce a dorit să reprezinte ţara noastră la Eurovision şi a participat la Selecţia Naţională din 2018, ajungând până în finală.A 19-a ediţie a Festivalului va avea loc în perioada 22 – 25 august, în Braşov şi va aduce pe scena din Piaţa Sfatului artişti ai muzicii din România şi din străinătate, primele nume deja anunţate fiind: Ştefan Bănică jr. şi Irina Rimes. Dar acestea nu vor fi singurele recitaluri şi momente muzicale speciale, organizatorii promit şi alţi artişti îndrăgiţi, români şi străini, pe scena Festivalului.Pentru concurenţii din acest an, echipa TVR a pregătit un format cu două zile de concurs, o Gală de premiere şi evenimente adiacente.Festivalul se va încheia cu un spectacol folcloric care va reuni muzica populară tradiţională românească şi prelucrări de actualitate ale acestui gen muzical.Biletele pentru Festivalul Concurs Cerbul de Aur 2019 au fost puse în vânzare. Pentru cele patru zile ale Festivalului, organizatorii pun la dispoziţie mai multe categorii de bilete cu preţuri pornind de la 70 de lei. Acestea sunt disponibile pe h ttps://www.eventim.ro/ro/ https://www.upc.ro/ şi în reţeaua magazinelor partenere: Vodafone, Telekom, Carrefour, benzinăriile OMV, librăriile Cărtureşti, Diverta şi Humanitas. De asemenea, biletele se pot cumpăra şi de la casele de bilete Eventim din Cluj - în cadrul Iulius Mall şi din Bucureşti - în cadrul Cinema PRO.Cerbul de Aur 2019 va fi transmis în direct şi în exclusivitate de Televiziunea Română.