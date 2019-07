S-a stabilit care sunt cei 12 cântăreți ce vor concura la Cerbul de Aur

Descriere foto: 12 artişti din zece ţări se vor întrece la concursul de interpretare la Cerbul de Aur 2019; Sursa: bzb.ro



Artişti din zece ţări vor concura pe scena Festivalului de la Braşov. Toţi vor trebui să cânte o piesă din repertoriul propriu, dar şi o melodie în limba română, ce a făcut istorie!



12 artişti din zece ţări vor cânta, în a doua parte a lunii august, la Braşov în cel mai mare festival internaţional de interpretare organizat în România, pentru premiile puse în joc, în valoare totală de 55 de mii de euro. Cei 12 finalişti ai concursului internaţional de interpretare au fost aleşi de juriul format din Crina Mardare, Cătălin Căţoiu, realizatorii de emisiuni radio Felix Crainicu (Radio România), Oliver Simionescu – DJ Olix (Kiss FM), Andreea Remeţan (Virgin Radio), Liana Stanciu, jurnalist TVR şi Gabriel Scîrlet, regizor muzical TVR.



Tinerii artişti vin din ţări precum: Georgia, Letonia, Republica Moldova, Asutralia, Cipru, Armenia, Lituania, Austria. Italia şi România vor avea câte doi concurenţi pe scenă. Toţi vor evolua joi şi vineri, 22 şi 23 august 2019, urmând ca sâmbătă, 24 august 2019, în seara de gală, să aflăm unde va merge Marele Trofeu al celei de-a 19-a ediţii a Festivalului Cerbul de Aur.



Vor învăţa şi un pic de română



Pentru concurenţi, urmează prima provocare: alegerea piesei din repertoriul românesc pe care o vor interpreta pe scena de la Braşov, din lista pusă la dispoziţie de organizatori. Interpretarea unei piese românești este o tradiţie de peste jumătate de secol, iar, în acest an, concurenţii vor trebui să aleagă dintr-o selecţie de piese care au făcut istorie în muzica românească în ultima jumătate de veac, de la Angela Similea şi Mirabela Dauer, Delia sau Smiley.



Tinerii artişti vor fi acompaniaţi, pe scenă, de Big Band-ul Radio România şi Orchestra Operei din Braşov, sub bagheta dirijorilor Ionel Tudor şi Andrei Tudor.



Ediţia a 19-a din 2019 a Cerbului de Aur



A 19-a ediţie a Festivalului Cerbul de Aur va avea loc în perioada 22 – 25 august 2019, în Piaţa Sfatului, din Braşov. Pentru concurenţii din acest an, echipa TVR a pregătit un format cu două zile de concurs, o Gală de premiere şi evenimente adiacente. Festivalul se va încheia cu un spectacol folcloric care va reuni muzica populară tradiţională românească şi prelucrări de actualitate ale acestui gen muzical.



Evenimentul va fi transmis în direct şi în exclusivitate de Televiziunea Română.



Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a debutat în anul 1968 şi a avut 18 ediţii, ultima dintre acestea fiind organizată în anul 2018, la aniversarea celor 50 de ani de la debut. Evenimentul a devenit cel mai mare festival internaţional de muzica organizat în România şi în mod tradiţional, la Braşov.





Concurenţii Concurului de Interpretare a ediţiei a 19-a a Cerbului de Aur:



1. Tamara, Georgia



2. Ralfs Eilands, Letonia



3. Veronica Liberati, Italia



4. Florin Răduţă, România



5. Anna Odobescu, Moldova



6. Alfie Arcuri, Australia



7. Renate, România



8. Cynthia Verazie, Cipru



9. Eliza G, Italia



10. Syuzanna Melqonyan, Armenia



11. Monika Marija, Lituania



12. Sara De Blue, Austria