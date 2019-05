S-a lansat oficial Rabla pentru electronice. Iata care sunt noutatile in acest an





Masinile de spalat reprezinta cel mai important segment din totalul de vouchere acordate, acordandu-se aproximativ 9.000 vouchere, insumand ambele categorii de eficienta energetica, fiind urmate de frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare cu circa 3.800 unitati, iar cea din urma categorie o reprezinta aparatele de aer conditionat.



Finantarea se va acorda sub forma de vouchere, pentru achizitionarea de echipamente electrice si electronice de uz casnic, dupa cum urmeaza:



a) 200 lei pentru masini de spalat rufe cu eficienta energetica A++;

b) 300 lei pentru masini de spalat rufe cu eficienta energetica A+++;

c) 300 lei pentru masini de spalat vase cu eficienta energetica A++;

d) 400 lei pentru masini de spalat vase cu eficienta energetica A+++;

e) 400 lei pentru aparate de aer conditionat, inclusiv aparate de aer conditionat portabile, cu eficienta energetica la racire (A+++/ A++);

f) 300 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare cu eficienta energetica A++;

g) 400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare cu eficienta energetica A+++.

h) 200 lei pentru televizoare cu eficienta energetica A si A+;

i) 500 lei pentru televizoare cu eficienta energetica A++ si A+++.



Prezent la eveniment, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a afirmat ca ia in calcul lansarea unui ghid de finantare si pentru institutiile publice.Gratiela Gavrilescu a anuntat ca noutatea programului in acest an o reprezinta faptul ca in program au fost introduse si televizoarele si masinile de spalat vase.Persoanele fizice care vor sa cumpere o masina de spalat vase si sa beneficieze de voucher pot sa ia la schimb un alt aparat electrocasnic mare, in timp ce pentru celelalte categorii de produse trebuie trimis spre reciclare un aparat similar."Ca noutate, am introdus televizoarele si masinile de spalat vase. Trebuie sa avem grija de acest factor vital, apa. Care nu este inepuizabila si fara de care nu putem trai", a afirmat Gavrilescu, adaugand: "Cred ca toti trebuie sa facem eforturi astfel incat sa diminuam cat mai mult emisiile gazelor cu efect de sera, emisiile de carbon si acest program contribuie la acest lucru".De asemenea, ministrul Mediului a precizat ca succesul foarte mare al editiei din 2018 a determinat dublarea bugetului Programului, care anul acesta este de 40 milioane de lei.In sesiunea de finantare din 2018, programul a avut un buget de 20 milioane lei si au fost acordate 13.000 vouchere din toate categoriile de electrocasnice participante la program.Ministrul Gratiela Gavrilescu a precizat ca ia in calcul lansarea unui ghid de finantare si pentru institutiile publice, Gavrilescu spunand ca i-a venit acesta idee dupa ce din subsolul Ministerului Mediului au fost scoase 11 tone de deseuri electronice si electrocasnice.