S-a deschis Patinoarul de la Baza Olimpia din Braşov!

După aproximativ o lună de la începerea lucrărilor de amenajare, luni, 9 decembrie 2019, a fost redeschis patinoarul de la Baza Olimpia. De altfel, acesta este singurul patinoar în aer liber din municipiul Braşov şi cel mai mare din judeţ.



Faţă de anul trecut au fost aduse unele îmbunătăţiri. S-a investit în instalaţia de nocturnă, astfel că patinoarul va putea oferi condiţii optime, inclusiv în timpul serii. Prin instalarea noilor reflectoare se va reduce consumul de energie electrică.



Pe timpul iernii vor exista facilităţi pentru grupurile de copiii, iar dacă vor dori, micii sportivi vor avea parte de cele mai bune condiţii de pregătire.



Suprafaţa de gheaţă are 1.600 de metri pătraţi, iar pentru menţinerea gheţii există patru compresoare.



„Patinoarul va putea funcţiona până la 14 – 15 grade, temperatură exterioară”, a precizat Radu Jica, directorul SC Consilprest SRL, firma care administrează patinoarul.



De altfel, reprezentanţii administraţie judeţene estimează ca patinoarul va funcţiona chiar şi în luna aprilie a anului viitor.



Luni, intrarea la patinoar a fost liberă, însă de marţi se vor plăti şi taxe de intrare, respectiv 10 lei pentru copii şi 15 lei pentru adulţi. O serie durează 90 de minute. Cei care nu au patine le vor putea închiria, la preţul de 15 lei. Tot pentru 15 lei, la Patinoarul Olimpia se pot ascuţi şi patine.



Pe de altă parte, reprezentantul Consilprest a precizat că vechea instalaţie era extrem de costisitoare, pentru că frecvent trebuiau schimbate reflectoarele, costul unuia fiind de 1.200 de lei.



Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea a spus că administraţia judeţeană nu poate amenaja şi alte patinoare în aer liber în municipiul Braşov, la alte baze. „Unele persoane se aşteaptă să amenajăm astfel de patinoare şi în alte locuri din oraş. Singurul teren pe care îl are în proprietate Consiliul Judeţean este acesta. De asemenea, avem o singură instalaţie de producere a gheţii. În ceea ce priveşte Baza Agrement, de sub Tâmpa, terenul este în proprietatea municipiului Braşov”, a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov.