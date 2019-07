S-a deschis oficial tronsonul Via Transilvanica ce trece prin judeţul Braşov

Descriere foto: Echipa de voluntari venită să monteze bornele din judeţul Braşov, pentru tronsonul Via Transilvanica



Un traseu pentru drumeţii, lung de 950 de kilometri, va face legătura între Drobeta Turnu Severin şi Putna. În cea mai mare parte a sa, drumul, care este marcat cu borne realizate de studenţi din toată ţara, străbate Transilvania. Este şi motivul pentru care a primit numele de Via Transilvanica, iar astăzi a fost inaugurat şi tronsonul care străbate Braşovul.



Via Transilvanica, cel mai grandios proiect din ţară dedicat drumeţilor şi plimbărilor cu bicicleta, s-a deschis în cadru festiv şi pe tronsonul care traversează judeţul Braşov.



Traseul intră în judeţul Braşov dinspre satul mureşan Archita şi continuă prin satele braşovene Beia, Roadeş, comuna Buneşti Criţ, ieşind din nou spre Mureş către Saschiz. Acest tronson a fost inaugurat pe 24 iulie, când au fost montate bornele speciale care marchează acest traseu în Roadeş şi Criţ.



După primirea invitaților, începând cu ora 16:50, s-a plecat pe jos, pe 3 kilometri din traseu, de la Bunești în direcția localității Criț.



Proiectul Via Transilvanica, derulat de Asociaţia Tăşuleasa Social, urmăreşte marcarea şi amenajarea unui drum turistic şi pelerinaj de 1000 km care porneşte de la Drobeta Turnu Severin, străbate Transilvania şi se încheie la Putna în Bucovina.



Scopul proiectului este de a pune în valoare bogăţiile cultural-istorice şi naturale ale României, cu impact deosebit asupra comunităţilor locale şi cu ecou international. Fiind un traseu public de lungă distanţă, este destinat tuturor iubitorilor de drumeţie, natură şi sport, care vor putea sa îl străbată călare, la pas ori cu bicicleta.



Via Transilvanica străbate zece judeţe, zone de mare importanţă culturală, istorică şi naturală, fiind în acelasi timp un adevărat catalizator pentru culturile care coexistă de secole în România.