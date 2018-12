S-a deschis Muzeul Pedagogic din Brașov, dedicat copiilor

„Muzeul pedagogic” desfășoară expoziții interactive temporare (aproximativ 4 expoziții pe an), cu teme din diferite domenii precum: fizica, biologie, chimie, matematica, artă etc. Ca activități complementare fiecare expoziție va cuprinde ateliere care au rolul de a aprofunda anumite concepte prezentate în cadrul expoziției.„Muzeul pedagogic” este un spațiu care exploatează creativitatea, inventivitatea și imaginația în diferite domenii, utilizând noi metode și instrumente de învățare care să vină în completarea ofertei educaționale tradiționale. În plus, „Muzeul pedagogic” dezvoltă un nou spațiu de petrecere a timpului liber într-un mod educativ pentru familiile din Brașov și nu numai.În cadrul activităților desfășurate în cadrul întâlnirilor, copiii vor corela principii ale fizicii cu fenomene/ elemente din viața reală, vor interacționa cu instalații special create pentru a descoperi și întelege concepte precum forța, tipuri de forțe, viteză, impuls, energie, ciocnire, mișcare, gravitație, greutate, lumină, culoare etc.Expoziția se desfășoară până în 3 martie 2019. Prețul unui bilet este 20 lei/ persoană. Grupurile formate din minim 15 persoane vor plăti 15 lei/ persoană.