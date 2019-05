S-a dat START înscrierilor la Brasov Heroes, a șasea ediție a cursei cu obstacole a comunității

A șasea ediţie Braşov Heroes – cursa cu obstacole a comunității - va avea loc duminică, 2 iunie, în zona de picnic a lacului Noua. În acest an, 11 proiecte înscrise de organizaţii non-guvernamentale şi grupuri de iniţiativă din Braşov strâng fonduri pentru a organiza grupuri de suport pentru mame din medii defavorizate, tabere de dezvoltare personală pentru copii din centrele de plasament, sesiuni de pregătire specializată și complexă în domeniul artistic muzical pentru tineri talentați, cluburi de vacanţă pentru tineri cu autism, o cameră senzorială pentru copii cu dizabilităţi, un studio de înregistrări dedicat tinerilor instituționalizați pentru delicvență juvenilă care se confruntă cu diverse dependențe, şi alte proiecte care-i implică activ în viaţa comunităţii.În cele 5 ediţii Braşov Heroes s-au strâns fonduri şi s-au acordat finanţări în valoare de 333,000 de lei pentru 60 de proiecte locale. Cu aceste fonduri se desfășoară în Brașov programe de terapie pentru copii cu autism, opționale gratuite de educație de arhitectură, campanii de sterilizare a câinilor fără stăpân. Tineri ieșiți din centrul de plasament învăță să facă față vieții de zi cu zi, copii proveniți din medii defavorizate au un loc al lor pe care să-l numească "acasă", actori cu nasuri colorate împrăştie zâmbete și desene pe culoarele a două spitale din Braşov. Mai multe detalii despre proiectele susţinute în ediţiile trecute pot fi citite pe pagina proiectelor finanțate anterior: https://brasovheroes.fundatiacomunitarabrasov.ro/proiecte-finantate-2014-2017.php Începând din acesta an, evenimentulului organizat timp de 5 ediții de Fundația Comunitară Brașov în colaborare cu Asociația Floare de Colț, Carpathian MTB Trails și Primăria Municipiului Braşov, i se alătură partener în co-organizare Coresi Shopping Resort.”Pe parcursul celor 5 ani peste 6.000 de oameni au alergat și peste 500 de oameni s-au implicat în organizare ca voluntari, simpatizanți sau parteneri. Toți aceștia s-au unit cu sens comun: bucuria de a fi parte dintr-o mișcare colectivă a binelui.La cea de-a 6-a ediție îi celebrăm pe toți cei care ne-au fost aproape. Alături de care am crescut o comunitate care împartășește valori comune și care nu se oprește din depășit obstacole, indiferent de vreme sau de vremuri. Și anunțăm cu bucurie că o facem în co-organizare cu un partener care crede cu tărie în puterea comunitătii și în magicul “impreună”. Un partener a cărui misiune, dincolo de orice spirit comercial, este să fie un catalizator, să reunească diverse comunități cărora să le ofere un loc al bucuriei simple și un sprijin acolo unde este nevoie. Coresi Shopping Resort , ca și Fundația Comunitară Brașov , este despre oameni!Iar împreună îi încurajăm pe cei care ne-au susținut de pe margine, anul acesta să facă un pas către linia de start, pentru că #bucuria se înzecește atunci când este împărtășită.” declară Flavia Stamate, project manager al evenimentului.Despre parteneriat, Sorina Boșcu, Director Coresi Shopping Resort, declară:“Coresi Shopping Resort trăiește zi de zi poveștile oamenilor fericiți și a comunităților reunite! În ultimii patru ani am consolidat parteneriatele care ne definesc și care contribuie la dezvoltarea orașului, generând valoare adăugată!Colaborarea cu Fundația Comunitară Brasov s-a construit temeinic și cu încredere încă din 2015. Ne unesc valori comune, iar provocarea de a fi co-organizatori pentru Brașov Heroes ediția 2019 a fost motivată de dorința de a susține inițiative locale și oameni care sunt motoare ale schimbării Brașovului”Brasov Heroes este o cursă de alergare care presupune parcurgerea unui traseu cu obstacole în mod individual, cu o echipă formată din 3-5 persoane sau cu familia. În momentul înscrierii, participanţii pot alege cauza către care să direcţioneze 50% din taxa lor de alergare, în funcţie de povestea pe care care vor s-o susţină. Până în 23 aprilie, alergătorii beneficiază de cea mai mică taxă de înscriere, 60 de lei pentru cursa de familie, 70 lei pentru cursa scurtă, 80 de lei pentru cursa lungă.Traseul se va desfăşura în zona de agrement a lacului Noua, având porţiuni în care concurenţii vor alerga pe alei, prin pădure, și vor străbate porţiuni cu obstacole cu diverse grade de dificultate.Cursa de familie - 3 km cu 140 metri diferență de nivel și 9 obstacoleCursa scurtă - 6 km cu 210 metri diferență de nivel și 11 obstacoleCursa lungă - 11 km cu 590 metri diferență de nivel și 15 obstacoleO hartă exactă a traseelor și a obstacolelor amplasate pe traseu poate fi găsită pe site-ul oficial Braşov Heroes, www.brasovheroes.fundatiacomunitarabrasov.ro.Și anul acesta cei care nu vor să alerge dar vor să susțină o cauză sau un alergător, o pot face până la finalul lunii iunie printr-o donație pe site-ul evenimentului. 90% din donația făcută merge către cauza înscrisă. Diferența acoperă costurile de organizare pe perioada desfășurării campaniei Brasov Heroes.Mai multe detalii despre proiecte finanțate, cauze, competiție şi înscriere se găsesc atât pe site-ul evenimentului: http://brasovheroes.fundatiacomunitarabrasov.ro/, cât şi pe pagina de Facebook a evenimentului – Brasov Heroes. a șasea ediția a cursei cu obstacole a evenimentului.