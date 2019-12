Roxana Mînzatu, fost ministru al Fondurilor Europene - la Mix Actual

Descriere foto: alegeri, psd, locale, 2020, roxana manzatu, deputat, parlament, guvern,

2019 rămâne un vârf de carieră pentru Roxana Mînzatu, deputat PSD de Brașov, fost ministru al Fondurilor Europene. Un an cu mari provocări, urmate de o mare retragere și de credința că uneori, un pas în spațe și un moment de reflecție sunt binevenite. “Să fii ministru în Guvernul României reprezintă o mare onoare”- spune Roxana Mînzatu, cu regretul de a nu putea duce la bun sfârșit proiectele începute și de a vedea amenințate acum alte proiecte de suflet, cum este Start Up Nation.



Nu, nu va candida din nou la o funcție în noua structură de conducere a partidului, pentru că a fost în ultima și a înțeles ceea ce era de înțeles.Nu i se pare moral.



Deși multe voci o dau drept prima favorită a PSD în cursa pentru Primăria Brașov, răspunsul e același de doi ani încoace: NU.

Crede în schimb că Marian Rasaliu este o opțiune bună pentru o demnitate în administrația locală, prin tot ceea ce a demonstrat, nu doar în anii în care a fost prefect de Brașov.



Așa că 2020 se prefigurează un an în care deputata de Brașov va continua proiectele ïncepute- Legea adopțiilor și Legea meșteșugarilor- și... va face opoziție. Și da, e îngrijorată de ce pune pe tapet noul guvern, dar mai crede că e un timp al tuturor lucrurile. E un expert în Fonduri Europene și asta știe să facă: să acceseze fonduri. De aceea e oprimistă: Roxana Mînzatu are mereu un proiect la îndemână, pentru orice timp și orice guvern!