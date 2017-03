Are lipit, ca marca de scrisoare brandul " Roxana de la fonduri europene". De-acum e și " doamna deputat". Nu, nu s-a obișnuit încă. Educată după rigorile altor vremuri ale familiilor modeste și curate în gând și faptă, prea modestă la rându-i pentru ce ascunde căpșorul cu cârlionți, poate prea puțin femeie - deși la partid e chiar șefa de la femei! - Roxana Mânzatu rămâne omul deștept și aplicatcare nu vorbește defel de dragul de a se auzi vorbind. Adică un politician atipic. Botezul la Parlament l-a făcut abrupt, în cea mai neagră vreme a "ciumei roșii". I-a contactat pe toți cei care o denigrau, online sau altfel , pentru a primi direct palmele - via PSD. Câți credeți că au mai avut argumente? Nici unul! Ce o doare tare? Asta cu "noaptea, ca hoții". Zice că și Ordonanța 10, programul ei de suflet, care dă oxigen start up urilor pentru tinerii întreprinzători, s-a dat la ora 22. La fel s-a votat bugetul.Dar... pentru că mulți au spus : "am votat PSD și pentru că acolo, pe listă, era Roxana", știe că trebuie să răspundă și la subiecte care, când e vorba de PSD, ar trebui, poate, să rămână tabu-uri... Cu Roxana Mânzatu, între flori, ca după 8 Martie, la Mix TV.