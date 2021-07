Românii citesc mai variat, mai multă psihologie și din ce în ce mai multe cărți în limba engleză și eBooks, arata datele specialiștilor

Românii citesc mai variat, mai multă psihologie și din ce în ce mai multe cărți în limba engleză și eBooks, arata datele specialiștilor. Astfel, prima parte a anului 2021 a fost marcata de o crestere considerabila pe segmentul de carte de dezvoltare personala (20%), inclusiv in limba engleza, iar in topul vanzarilor continua sa se afle si autori romani contemporani. Mai mult, media comenzii a crescut cu 10% la nivelul primului semestru.



Cea mai bine vanduta carte a fost in aceasta prima jumatate de an Vindecarea copilului interior - Stefanie Stahl.







De asemenea, noile aparitii editoriale au intrat rapid in topul best-seller-urilor, subliniind interesul crescut al romanilor pentru titluri recunoscute international.





Astfel, in top cele mai cautate noi aparitii se numara Auschwitz, ultima statie - Eddy de Wind, O chestiune de viata si de moarte - Irvin D. Yalom, Marilyn Yalom, Raspunsuri scurte la marile intrebari - Stephen Hawking, Copilul tau. Parintii tai. Tu - Ioana Chicet-Macoveiciuc si Fiica Reichului - Louise Fein.





Comanda medie a depasit pragul de 100 de lei, in crestere cu 10% fata de perioada similara din 2020 si cu 25% fata de 2019, cand aceasta era de 82 de lei. Cele mai mari cresteri fata de anul 2019 s-au inregistrat pe segmentul de dezvoltare personala (48%), biografii (33%) si carti pentru copii (19%). In raport cu 2020, Biografiile si Dezvoltare personala au avut cresteri de 25%, respectiv 20%.