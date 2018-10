România trece la ora de iarnă!

Descriere foto: În noaptea de sâmbătă 27 octombrie 2018 spre duminică, 28 octombrie 2018, România trece la ora de iarnă! Se dau ceasurile înapoi: ora 4 devine ora 3.



Ceasurile se dau înapoi cu o oră în noaptea de sâmbătă spre duminică!



România trece duminică 28 octombrie 2018 la ora oficială de iarnă, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, la 04.00, care va deveni 03.00, iar 28 octombrie 2018 va fi cea mai lungă zi din acest an.



Ora de iarnă va ține din 28 octombrie (duminică) 2018 până pe 31 martie 2019 (duminică).



Ca regulă generală, schimbarea orei se face astfel:



- se trece la ora de vară în ultima duminică din luna martie; ceasul se dă atunci cu o oră înainte, ora 03:00 devenind ora 04:00

- se trece la ora de iarnă în ultima duminică din luna octombrie; ceasul se dă înapoi cu o ora, ora 04:00 devine ora 03:00.



Mecanismul de schimbare a orei este folosit de România din 1932, acesta fiind utilizat de peste 100 de ţări din întreaga lume.



Schimbarea orei bulversează organismul uman, care în primele zile, până se reinstalează rutina are de suferit. Printre efectele semnalate la trecerea la ora de iarnă se numără:



– irascibilitatea, tulburările de somn şi cresterea nivelului de stres

– perturbarea rutinei zilnice (care ne ajută să fim organizaţi şi să ne dozăm energia corespunzător)

– instalarea asteniei de toamnă.



Potrivit Institutului belgian pentru Securitate Rutieră (IBSR), numărul accidentelor ce implică pietoni creşte cu 28% în această perioadă. Odată cu trecerea la ora de iarnă se întunecă mai devreme şi vizibilitatea conducătorilor auto este redusă, iar în corelație cu dificultatea de concentrare rezultă o sporire a numărului incidentelor auto.



Diverse studii arată că măsură schimbării orarului are efecte negative asupra populației, provocând tulburari de somn, nervozitate și lipsă de concentrare.



Medicii consideră că oamenii au nevoie de aproximativ o săptămână pentru a se adapta la ora de iarnă, deoarece trebuie să meragă la culcare cu o oră mai devreme decât s-au obişnuit. Pentru cei care suferă de anumite probleme de sănătate, efectele schimbării ritmului biologic ar putea fi mai serioase.



La nivelul Uniunii Europene există o dezbatere deschisă în privința renunțării la această trecere. În jur de 80% dintre respondenţii unei consultări publice lansate de Comisia Europeană luna trecută au declarat că ar susţine renunţarea la ora de vară/iarnă. Aproximativ 4,6 milioane de persoane au luat parte la cel mai mare sondaj online derulat în istoria UE.



Chiar dacă schimbarea orei a fost instituită în urmă cu 40 de ani, ea continuă să fie foarte criticată. „Comisia primeşte frecvent observaţii ale cetăţenilor cu privire la ora de vară”, recunoaşte instituţia. Aceşti reclamanţi acuză dificultăţi în adaptarea organismului la schimbarea rutinei zilnice.



Sondajul vine ca urmare a unei rezoluţii adoptate de Parlamentul European în februarie, în care s-a cerut reevaluarea regimului schimbării orei precum şi în urma solicitărilor cetăţenilor şi a câtorva state membre.



Comisia Europeană a descoperit că economiile de energie produse de trecerea la ora de vară sunt mici.



În schimb, mulţi cetăţeni din cele 28 de stat membre se plâng de efectele negative ale trecerii la ora de vară asupra bioritmului lor, inclusiv tulburări de somn, nervozitate şi lipsa concentrării.



Până în aprilie 2019, fiecare țară trebuie să anunțe dacă intenționează să aplice în mod permanent ora de vară sau pe cea de iarnă. Ultima trecere obligatorie la ora de vară ar avea loc duminică, 31 martie 2019. Prin urmare, la sfârșitul acestei luni va fi ultima trecere obligatorie la ora de iarnă. Această schimbare va avea loc în noaptea de sâmbătă 27 octombrie 2018 spre duminică, 28 octombrie 2018.





Ora de iarnă are ca scop folosirea cât mai mult timp posibil a luminii Soarelui, economisindu-se resurse necesare desfășurării activităților umane pe lumină slabă.