România trece la ora de iarnă. Sâmbătă spre dumică, ora 4.00 va deveni ora 3.00

Descriere foto: România trece duminică la ora oficială de iarnă, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, la 04.00, care va deveni 03.00



În noaptea de 26 spre 27 octombrie 2019, România trece la ora de iarnă. Sâmbătă noapte, ora 4.00 va deveni ora 3.00. Așadar în noaptea de sâmbătă spre duminică se dau ceasurile cu o oră înapoi, va aparea pe ceas de două ori ora 3, iar 27 octombrie 2019 va deveni cea mai lungă zi din acest an.



Ora de iarnă se aplică în fiecare an, în ultima noapte de sâmbătă spre duminică din luna octombrie. În anul 2019, trecerea la ora de iarnă va avea loc în noaptea de 26 spre 27 octombrie.



Trecerea la ora de iarnă înseamnă ca vom dormi mai mult cu o oră, ceasurile fiind date înapoi. Astfel, duminică, 27 octombrie 2019, va fi cea mai lungă zi din an, având 25 de ore.



În acest moment mai sunt 74 de țări care mai schimbă ora în 2019, față de 142 câte au folosit de-a lungul ultimelor decenii acest mecanism. 68 de țări au renunțat la ora de iarnă. Iar alte 107 nu au avut niciodată oră de vară și oră de iarnă. Cele mai multe care mută încă limbile ceasurilor sunt în Europa, 49 de țări.



Comisia Europeană a avut inițiativa ca statele membre al Uniunii Europene să renunțe la schimbarea orei în funcție de anotimp, însă măsura va fi aplicată abia din 2021, când fiecare stat membru va trebui să anunțe dacă optează pentru ora de iarnă sau pentru cea de vară.



La începutul lunii martie 2019, în Comisia Europeană s-a votat favorabil propunerea ca începând din anul 2021 să se renunţe la schimbarea orei de iarnă şi în UE. În urma acestui vot, statele membre care preferă să rămână la ora standard, cunoscută şi drept ora de iarnă, vor face această ultimă schimbare în ultima duminică a lunii octombrie 2021. În țările din Uniunea Europeană care decid să-şi păstreze permanent ora de vară ar urma ca schimbarea orei din ultima duminică din martie 2021 să fie ultima.



Așadar, deocamdată anul acesta și la anul se va continua această practică. România va reveni la ora de vară, când ceasurile se vor da înainte cu o oră și ora 3:00 va deveni ora 4:00, în ultimul weekend din martie 2020, adică în noaptea de 28 spre 29 martie 2020.



Specialiștii susțin că avem nevoie de aproximativ o săptămână pentru a ne adapta la ora de iarnă. Odata cu trecerea la ora de iarnă, cu toții trebuie să ne schimbăm ora de somn și să adormim cu un ceas mai devreme. Schimbarea orei poate perturba ceasul biologic. Pot interveni dereglări de ritm care pot duce la nervozitate accentuată sau astenie.