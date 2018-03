România neîmblânzită

Descriere foto: Sursa: adevarul.ro

Frumusețea sălbatică a României, frumusețe nealterată, neprelucrată, magică, dar fragilă, în același timp poate fi descoperită din această primăvară în filmul România neîmblânzită.



Producția unică este un dar oferit românilor, cu ocazia centenarului Marii Uniri și a avut deja premiera în capitala Americii în urmă cu doar trei zile.



“Unele lucruri trebuie păstrate așa cum sunt”, acesta este mesajul filmului, este o invitație la cunoaștere, responsabilitate, și prețuire.



Pelicula și-a făcut debutul internațional pe 18 martie, la Washington, în cadrul unui festival de film ecologic iar pe data de 12 aprilie, va avea loc la Londra, în cadrul galei BAFTA (British Academy of Film and Television Arts).



În cinematografele din România, filmul va fi distribuit de Transilvania Film, iar pemiera va avea loc pe data de 13 aprilie 2018.



Documentarul România neîmblânzită este un pas important în construirea unor demersuri viitoare de susținere a unor cauze ecologice.



Filmul este susținut de ONG-ul de mediu The European Nature Trust, de un mare lanț comercial din România și realizat de casa de producție britanică Off the Fence.





Detalii aici: