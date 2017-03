„Rock sub seceră şi ciocan”, tulburătoare enciclopedie a rockului românesc

Descriere foto: Lansare „Rock sub seceră şi ciocan” la Brașov; Sursa: allevents.in



Lansare de carte, în week-end, la Brașov:



„Rock sub seceră şi ciocan”, primul volum din cronica muzicii rock în România, scris de Nelu Stratone şi publicat la sfârşitul anului trecut la Hyperliteratura, va fi lansat, la Braşov, duminică seară ( 26 martie 2017), de la ora 19.30, în cafeneaua „Tipografia” (pe Strada Postăvarului nr. 1, Brașov - colț cu Str. Diaconu Coresi).



Pe lângă autor, la eveniment vor participa editorul cărții, Andrei Ruse și jurnalistul Liviu Mihaiu. Întâlnirea va fi moderată de muzicianul Ionut Constantin.



În „Rock sub seceră şi ciocan”, Nelu Stratone analizează detaliat fenomenul rock în perioada comunistă, între 1961 şi 1989.



Întregul proiect este o enciclopedie personală care cuprinde povestea a peste 50 de ani de rock autohton, începând cu anii ’60, traversând tulburătoarea perioadă comunistă și etapele ei dificile, ajungând în explozia anilor ’90 și terminând cu cel mai recent „capitol”, rockul de după anii 2000, mergând până la momentul tragic #Colectiv, unde autorul cărții chiar a fost prezent la concertul celor de la Goodbye to Gravity.



Este o carte în care vom găsi în primul rând o poveste despre libertate într-un regim autoritar care a încercat să sufoce cu orice prilej şi prin orice mijloace exprimarea ei, vom întâlni eroi şi trădători, orgolii şi prietenii, vom zâmbi (cel mai probabil) la ingeniozitatea şi creativitatea cu care au depăşit barierele vremii rockării de-atunci, vom ofta rememorând abuzurile şi deciziile nedrepte ale sistemului, regretând câte lucruri extraordinare s-au pierdut prin cenzură şi interziceri. Și nu în ultimul rând vom cunoaşte istoria celor mai cunoscute formaţii şi a celor mai cunoscuţi artişti care au marcat cultura noastră muzicală şi pe care nu avem dreptul să-i uităm sau să nu le spunem mai departe „păţaniile”, dacă nu pentru memoria noastră colectivă, măcar pentru identitatea fiecăruia dintre noi.