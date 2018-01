Rochii de seară pe care să le porți de Valentine's Day

Timpul trece ca gandul si ca vantul. Nici nu am inceput bine anul ca deja ne pregatim sufleteste pentru cea mai romantica zi a anului - Valentine's Day. Pe 14 februarie suntem inconjurati de indragostiti care isi declara dragostea si de multe, multe cadouri. Pentru o asemenea zi speciala trebuie sa ai o tinuta impecabila. Unde te va invita? Este o surpriza sau ati planificat impreuna aceasta noapte? Tu ce haine de dama ai ales sa porti? Inca nu te-ai decis? Nicio problema, am pregatit pentru tine o lista de trei rochii de seara cu care sa-ti impresionezi iubitul la mult asteptata cina de Valentine's Day.Daca esti nonconformista si iti plac alegerile iesite din comun, noi iti recomandam rochiile de seara din piele ecologica. Sunt incredibil de sexy si pot fi purtate in foarte multe combinatii. Poti sa optezi pentru un look foarte tineresc, care sa duca cu gandul la uniformele studentelor din filmele americane. Ai nevoie doar de o maleta, o sapca marinareasca si niste cizme foarte lungi din piele elasticizata. Desigur, nu uita sa arunci pe umeri o haine de blana. Vei aduce acestei rochii de seara un aer foarte chic si glam.Rochiile de seara rosii vor avea intotdeauna un farmec deosebit la o intalnire de Valentine's Day. Iar modelul Chrisma de la Bogas este alegerea perfecta. Croiul acestei rochii de seara ne duce cu gandul la kimonourile japoneze, iar paietele din care este realizata aduc un aer foarte sofisticat. Poti sa duci aceasta estetica pana la capat si sa-ti aranjezi parul intr-un coc specific geishelor. Alege un machiaj cat eyes si sandale rosii. Farmecul acestei rochii de seara nu va putea sa treaca neobservat!Cum ai putea sa rezisti unei rochii de seara cu franjuri? Modelul Mikeyla de la Bogas ne duce cu gandul la dansatoarele latino, care poarta astfel de rochii de seara pentru a-si evidentia fiecare miscare pe care o fac. Franjurile rosu-negru aduc un plus de senzualitate, care induc ideea de evantai care se desface la cea mai mica miscare. Poarta aceasta rochie de seara cu un coc foarte lejer, cu aer romantic si o pereche de sandale foarte fine. Alege o pereche de cercei supradimensionati si poti sa fii sigura ca vei atrage atentia celor din jurul tau.Toate aceste rochii de seara sunt disponibile in magazinul online de haine de dama Bogas . Valentine's Day este o zi speciala, indiferent daca vei fi sau nu insotita de iubitul tau. Simte-te libera sa iesi cu prietenele tale in oras si iesi in evidenta oriunde veti petrece. Alege o tinuta care sa-ti puna in evidenta corpul si distreaza-te. Valentine's Day este despre iubire - dragostea de a te simti bine in propria piele, de a te distra si de a experimenta mereu lucruri noi.