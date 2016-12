Ricardo Caria cântă alături de tinerii brașoveni la Reduta

Descriere foto: Ricardo Caria; Sursa: bizbrasov.ro



Îndrăgitul muzician portughez, Ricardo Caria, vine și în acest an la Brașov!



Spectacolul – Concert „TRUST YOUR ART” va avea loc în data de 18 decembrie 2016, ora 18.00, la Centrul Cultural Reduta.



Brașovenii primesc în dar, de Crăciun, un concert unic, plin de energie, ce va avea susținerea instrumentală a trupei Ricardo Caria Show Band.



Pe scenă, alături de muzician, vor cânta și dansa tineri artiști ai Brașovului: Andy-C, Sandra Stanilă, Denis Costea, Alexandra Băncilă, Cătălina Neacșu, Matei Oancea și Rebeca Comanac.



Intrarea se face pe bază de bilet, ce se poate obține de la casieria Centrului Cultural Reduta sau la numărul de telefon 0732.830.240.





Ricardo Caria este născut la Lisabona, însă de 12 ani trăiește în România pentru că s-a îndrăgostit de meleagurile, oamenii și tradițiile poporului român. Până în momentul de față a organizat patru turnee la nivel național, cu un total de 40 spectacole, și o audiență cumulată de peste 15.000 de oameni. Anii 2015/2016 și turneele „ALMA NO FADO“ și „SEMPRE AMALIA” au fost decisivi pentru a concretiza noul drum muzical al artistului portughez.



„Arta nu este un lucru, este o cale! Calea prin care visele se transformă în realitatate, sufletul se înalță, oamenii se redescoperă și dăruiesc celorlalți bucăți de suflet! Atâți tineri talentați în jurul nostru, atât potențial nedescoperit, atâtea povești ce merită spuse și ascultate, încât e păcat să nu ne oprim pentru o clipă, să ne plecăm urechea și să ascultăm. Acesta este scopul concertului „Trust Your ART”: Descoperirea potențialului tinerilor din Brasov ce merita promovati!”, a susținut muzicianul.









Sursa: bizbrasov.ro