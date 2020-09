Rezultatele oficiale la alegerile din 27 pentru Consiliul Județean Brașov

Descriere foto: Adrian Veștea (PNL) rămâne Președinte al Consiliului Județean Brașov și în mandatul 2020 - 2024; Sursa: bzb.ro





Județul Brașov are o altă ierarhie a votului din 27 septembrie 2020 față de cea înregistrată în municipiul reședință de județ: PNL câștigător detașat, urmat la cote aproape egale de PSD și USR PLUS!





Votul pentru președinte Consiliul Județean Brașov:



Adrian Veștea, PNL - 46,35%

Marian Rasaliu, PSD - 17,10%

Tudor Benga, USR PLUS - 17,00%





Voturile pentru Consiliul Județean:



PNL - 36,93%

PSD - 19,33%

USR - 19,24%

Pro România - 5,13%

UDMR - 5,01%



Repartizarea mandatelor:



PNL - 14

PSD - 8

USR PLUS - 8

Pro România - 2

UDMR - 2



PNL are și 35 de primari în cele 58 de localități din județ.