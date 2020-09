Rezultate oficiale ale alegerilor locale - Lista primarilor din județul Brașov

Descriere foto: În urma numărătorii voturilor și a datelor oficiale s-a stabilit lista Primarilor din județul Brașov în mandatul 2020-2024; Sursa: bzb.ro





PRIMARII CONFIRMAȚI ÎN JUDEȚUL BRAȘOV:





În urma numărătorii voturilor exprimate în 27 septembrie 2020, la alegerile locale s-au decis primarii care se vor afla la cârma orașelor și localităților din județul Brașov în mandatul 2020-2024.



2020 - 2024: PNL - 35, PSD - 15, USR PLUS - 3, ADN - 1, UDMR - 1, PMP - 1, independent - 2





ORAŞE



Braşov - Allen Coliban, USR PLUS



Codlea - Mihai Cîmpeanu, PSD - ALDE



Făgăraş - Gheorghe Sucaciu, independent



Săcele - Virgil Popa, PSD



Ghimbav - Ionel Fliundra, PNL



Predeal - Sorin Ciobanu, PNL



Râşnov - Liviu Butnariu, PNL



Rupea - Alexandru Opriş, PNL



Victoria - Camelia Berţea, USR PLUS



Zărneşti - Alexandru Igrişan, PSD







COMUNE:



Apaţa - Gyorgy Drăgan, PNL



Augustin - Sebastian Nicolae Porumb, PSD



Beclean – Claudiu Motrescu, PNL



Bod – Sergiu Arsene, independent



Bran – Cosmin Feroiu, PNL



Budila - Marşavela Irimia, PNL



Buneşti – Mircea Pălăşan, PNL



Caţa – Liviu Vocilă, PNL



Cincu - Sorin-Aurel Suciu, PNL



Comana - Viorel Grusea, PNL



Cristian – Gicu Cojocaru, PNL



Crizbav - Sorin Balaşi, PSD



Drăguş – Greavu Cornel, PNL



Dumbrăviţa - Zachiu Popa, PNL



Feldioara - Sorin Taus, PNL



Fundata – Marian Pâtea, PNL



Hălchiu - Ioan Gârbacea, PSD



Hărman - Onoriu Aurelian Velican, PNL



Hârseni - Dâmboiu Daniel, ADN



Hoghiz - Ioan Buta, PSD



Holbav - Lucian Vasile Oprea, PSD



Homorod - Ştefan-Doru Şona, PSD



Jibert - Iancu Boieriu, PNL



Lisa - Moga Gheorghe, PSD



Măieruş - Boricean Nistor, PNL



Mândra - Ioan Şerban Taflan, PSD



Moieciu – Manea Ioniţă, PNL



Ormeniş - Barna Gyero, PNL



Părău - Ovesea Ovidiu Alexandu, PMP



Poiana Mărului - Alexandru Cătălin Perşoiu, PSD



Prejmer – Mihai Apafi, PNL



Racoş - Epureanu Ion, UDMR



Recea - Lazea Gheorge, PNL



Sâmbăta de Sus - Nicolae Morariu, PNL



Sânpetru - Marian Arhire, USR PLUS



Şercaia - Cristinel Paltin, PNL



Şinca Nouă - Dumitru Flucuş, PNL



Şinca Veche- Victor Bârlez, PNL



Şoarş – Timiş Ionuţ, PNL



Tărlungeni - Severius Beşchea, PNL



Teliu - Gheorghe Boalii, PSD



Ticuşu - Şchiopea Emil-Mircea, PNL



Ucea – Adrian Grovu, PNL



Ungra - Şchiopu Silviu-Mircea, PNL



Vama Buzăului - Tiberiu Chirilaş, PSD



Viştea - Ioani Florin, PNL



Voila - Osalciuc Gh. Marian, PNL



Vulcan - Marius Adrian Doda, PSD