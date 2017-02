Premii pentru elevii braşoveni la Concursul Internaţional de la Voroneţ

Descriere foto: Premii pentru elevii braşoveni la Concursul Internaţional de la Voroneţ; Sursa: bzb.ro



Şase copii pregătiţi pentru performanţă la Centrul Judeţean de Excelenţă Braşov, din clasele a V-a şi a VI-a, s-au întors cu aur, argint şi bronz de la Concursul Internaţional de la Voroneţ, desfăşurat în cadrul Taberei de Fizică, Astronomie şi Astrofizică „Marian Dacian Bica”.



Le-au mai lăsat celorlalţi concurenţi o medalie de bronz şi două menţiuni, în rest obţinând toate distincţiile.



La un an de la deschiderea Centrului Judeţean de Excelenţă Braşov, elevii pregătiţi aici au obţinut aurul la competiţia din Suceava, desfăşurată în perioada 4 - 9 februarie 2017, cu participanţi din România, Republica Moldova şi Ucraina.



Din cele şase medalii decernate la clasa a VI-a, patru le-au revenit braşovenilor.



Rareş Popa a luat trofeul şi medalia de aur, tot aur a obţinut şi Tudor Robu, Alexia Baştea a câştigat argintul, iar Liana-Maria Hârlab a obţinut medalia de bronz.



Cu aur s-a întors în Braşov şi Paul Iacomi, elev la Şcoala Gimnazială nr. 19, în clasa a V-a, pasionat de astronomie.



Sever Popeia, elev la Şcoala Gimnazială nr. 5, care se pregăteşte suplimentar la Centrul de Excelenţă Braşov, a revenit şi el de la Suceava cu o distincţie de care este foarte mândru.



Tinerii premiaţi la fizică au fost pregătiţi de profesorii Stenuţa Gall, Ovidiu Tripşa şi de directorul Centrului, Luciu Alexandrescu, doctor în fizică şi inventator. „Când am mers acolo, nu m-am gândit că o să obţin atâtea medalii, m-am gândit să văd cam la ce nivel sunt elevii din Centrul Judeţean de Excelenţă. Mi-am dat seama dinainte, pentru că foarte mulţi profesori spuneau că elevii mei de la centru sunt elevi buni şi m-am bucurat. A fost o etapă prin care elevii au demonstrat că se pregătesc în mod serios şi la Centrul Judeţean de Excelenţă”, a explicat prof. Luciu Alexandrescu.



La Centrul Judeţean de Excelenţă Braşov tinerii sunt pregătiţi pentru a obţine performanţe la olimpiade naţionale şi internaţionale, cercetare, precum şi publicarea rezultatelor în reviste de specialitate.



Admiterea la Centrul de Excelenţă Braşov se face pe baza unui test de creativitate. În prezent, sunt 28 de grupe cu 386 de elevi, pentru clasele V-VII, care se pregătesc în şapte discipline: limba română, matematică, fizică, chimie, biologie, informatică şi limbi moderne. Aici tinerii îşi dezvoltă capacitatea creativă. La fizică, spre exemplu, au la dispoziţie un laborator de cercetare, dotat la nivel universitar. Aparatura a fost oferită de o companie de specialitate, iar rezultatele cercetărilor şi experimentelor de laborator vor fi postate pe platforma acesteia. „Fizica nu se învaţă numai cu creionul şi creta şi markerul, ci şi cu experimentele”, încheie directorul Centrului Judeţean de Excelenţă.