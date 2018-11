Rezultate bune pentru sportivii din Teliu, la Campionatul Național de Lupte

Descriere foto: Clubul Sportiv Local Teliu a reușit să obțină o medalie de bronz la greco-romane la la Campionatul Național de Lupte de la Onești; Sursa: newsbv.ro



În perioada 1 - 4 noiembrie 2018 a avut loc, la Onești, finala Campionatului Național de Lupte, la categoria de vârstă U 13 și U 15.



Clubul Sportiv Local Teliu a reușit, după fazele zonale de lupte greco-romane la Satu Mare și lupte feminine la Râșnov, să califice doi sportivi la greco- romane și 7 sportive la lupte feminine, spre surprinderea tururor, ținând cont ca s-au deplasat cu aproximativ aceeași garnitură ca aceea de la finala U 9 de la Pitești.



Sportivii de la Teliu au reușit să obțină o medalie de bronz la greco-romane prin Eduard Tătaru, categoria 72 kg și 3 locuri V la lupte feminine prin Seraina Thomandel – categoria 26 kg (campioană la U 9), Oana Sporea (campioană la U 9) si Denisa Papp (vicecampioană la U 9).



Beatrice Tătaru, antrenorul Clubului Sportiv Local Teliu, a declarat: „Nu sunt mulțumită de rezultatele obținute. Din păcate, diferența de vârstă de 2 ani la acest nivel cred că și-a spus cuvântul, am pierdut două semifinale prin Seraina și Denisa dupa ce conduceam cu 6-0 în ambele meciuri, plus că am hotărât ca nimeni să nu slăbească pentru această finală.



Ne întoarcem acasă, vom vedea unde am greșit, ne așteaptă un turneu foarte puternic la Tg-Mureș – Memorialul Antrenorilor – unde vom participa cu tot lotul de la lupte feminine plus cel de greco-romane, chiar dacă este o competiție de lupte libere și mai sperăm să avem un concurs la băieți, de greco-romane”.