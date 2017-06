Rezidenţii pot face gărzi din primul an, la cerere

Medicii rezidenţi pot fi incluşi, la cerere, în linia de gardă în care-şi desfăşoară rezidenţiatul, cu excepţia liniei I de gardă, încă din primul an.



Potrivit unui proiect de lege privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, adoptat, marți, de Camera Deputaţilor, activitatea rezidenţilor incluşi în linia de gardă se desfăşoară pe răspunderea şi sub supravegherea medicului titular de gardă.



Începând cu anul trei de pregătire în specialitate, medicii rezidenţi pot fi incluşi, la cerere, în linia I de gardă efectuată în specialitatea în care îşi desfăşoară rezidenţiatul, în afara programului normal de lucru, cu respectarea limitelor de competenţă, sub supravegherea unui medic specialist sau primar care efectuează gardă la domiciliu şi care a fost desemnat în acest sens.