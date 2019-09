Rezervaţia de la Vama Buzăului va furniza zimbri pentru „Conservation Carpathia”

Descriere foto: Rezervaţia de la Vama Buzăului ar putea deveni furnizor de zimbri pentru Fundaţia Conservation Carpathia; Sursa: bzb.ro



Rezervaţia de la Vama Buzăului ar putea deveni furnizor de zimbri pentru Fundaţia Conservation Carpathia. Animalele ar urma să fie eliberate în Munţii Făgăraş!



Dacă anul trecut, patru zimbri de la rezervaţia din Vama Buzăului au fost eliberaţi în pădurile din judeţele Caraş Severin şi Hunedoara, anul acesta, doi au ajuns în Parcul Vânători Neamţ, iar în perioada următoare, între patru şi şase exemplare au mari şanse să ajungă în pădurile din Munţii Făgăraş.



Primarul comunei Vama Buzăului, Tiberiu Chirilaş, a declarat că este în discuţii cu Fundaţia Conservation Carpathia, care implementează un proiect mai amplu în Munţii Făgăraş ce vizează şi introducerea zimbrului.



Spre deosebire de zimbrii eliberaţi până în primăvara acestui an, exemplarele ce ar urma să fie preluate de fundaţia amintită vor fi cumpărate.



„Suntem în discuţii destul de avansate cu conducerea Fundaţiei Conservation Carpathia, iar noi avem în plan să le vindem 4 sau 6 zimbri, la un preţ de cel puţin 2.000 de euro pentru un exemplar. Numărul de exemplare va depinde şi de resursele financiare ale fundaţiei, care, pe lângă cumpărarea animalelor va trebui să suporte şi costurile necesare tranchilizării şi transportului animalelor, operaţiuni care nu sunt chiar simple şi ieftine”, a explicat Tiberiu Chirilaş.



Număr record de turişti la rezervaţia de zimbri



Pe de altă parte, Tiberiu Chirilaş a declarat că rezervaţia de la Vama Buzăului, pe lângă faptul că a devenit un furnizor de zimbri, este şi un obiectiv turistic important.



„În ultimele luni, am avut un număr record de turişti. Atât în iulie, cât şi în august am avut câte 10.000 de vizitatori la rezervaţie. Pe noi, aceste cifre ne determină să continuăm dezvoltarea turistică a comunei”, a precizat Primarul comunei Vama Buzăului.