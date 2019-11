Rezervaţia de la Vama Buzăului pregătită să lase în libertate alţi 6 zimbri

Descriere foto: Rezervaţia de la Vama Buzăului se pregăteşte să lase în libertate alţi 6 zimbri, în această lună, după ce, în ultima perioadă, din acest loc au fost duse în pădurile din ţară, alte opt exemplare (în Caraş-Severin, Hunedoara şi Neamţ); Sursa: bzb.ro



Rezervaţia de la Vama Buzăului se pregăteşte să lase în libertate alţi 6 zimbri, în această lună, după ce, în ultima perioadă, din acest loc au fost duse în pădurile din ţară, opt exemplare (în Caraş-Severin, Hunedoara şi Neamţ). Relocarea se face printr-un proiect cu un ONG din domeniul mediului, după cum a explicat veterinarul Rezervaţiei, Flavius Foica: „urmează să relocăm trei femele şi trei masculi, printr-un proiect al Carpathia România, care, înţeleg că au nişte păduri în judeţul Argeş”.



Rezervaţia de la Vama Buzăului a fost înfiinţată în 2008 şi după mai bine de un deceniu, autorităţile locale speră că vor putea să populeze şi Munţii Ciucaş, la poalele cărora se află Vama Buzăului.



„Unul din obiectivele pe care Rezervaţia de zimbri de la Vama Buzăului îl are este tocmai acesta, de a se comporta ca un centru de reproducţie, prin care parte din zimbrii născuţi şi crescuţi în Vama Buzăului să fie redaţi în liberatate, în diferite puncte din ţară şi chiar şi din străinătate. Sigur, ambiţia noastră este ca şi Munţii Ciucaş să fie populaţi cu acest frumos exemplar, dar sperăm ca în perioada imediat următoare să identificăm o finanţare europeană, pentru că este necesară o sumă de bani”, a explicat primarul din Vama Buzăului, Tiberiu Chirilaş.



În Rezervaţie sunt acum 25 de zimbri, dar şi cerbi şi reni.



„Pe lângă partea de centru de reproducţie, centru de conservare a zimbrului, ne dorim să jucăm şi un rol turistic şi educaţional, astfel că încercăm să lărgim paleta de animale pe care le avem şi de anul acesta, avem şi o pereche de reni care sperăm ca în acest an să se şi înmulţească şi în primăvară să avem un pui de ren”, a mai spus veterinarul Flavius Foica.



Nu hrăniţi animalele cu dulciuri sau snacksuri!



Rezervaţia de zimbri atrage, de la an la an tot mai mulţi turişti, însă nu toţi înţeleg că animalele din rezervaţie au mâncarea lor, diferită de cea a oamenilor. În ciuda tuturor anunţurilor de pe plăcuţele din rezervaţie, veterinarul Flavius Foica spune că sunt încă mulţi turişti care hrănesc animalele.



„Cu zimbrul nu prea ţine figura, pentru că el nu se apropie de oameni. În schimb, avem câţiva cerbi care sunt foarte prietenoşi şi vin la gard. Din păcate, mai mănâncă şi biscuiţi şi ciocolată şi bomboane. Nu le fac nici pe departe un bine hrănindu-i cu alimente ce nu intră în alimentaţia tipică rasei. Ei sunt foarte bine hrăniţi, nu ducem lipsă de niciun tip de furaj”, a subliniat specialistul.



Biletul de intrare în Rezervaţie costă 5 lei.



Până acum, potrivit primarului Tiberiu Chirilaş, aproximativ 50.000 de turişti au ajuns în Rezervaţia Vama Buzăului. În total, în anul 2018 au fost 40.000 de turişti, în timp ce în 2017 au venit 20.000 de turişti la Rezervaţia din Vama Buzăului.