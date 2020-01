Revelion la 1.816 de metri înălțime! Zeci de oameni întâmpină anul nou pe Piatra Mică

Revelionul de pe Piatra Mică a intrat în al treilea deceniu! Oricum ar fi vremea, zeci de oameni urcă la 1.816 de metri să întâmpine noul an… la înălţime!



Totul a început cu Revelionul 1999/2000, când doi iubitori ai muntelui au sărbătorit trecerea dintre ani pe vârful Piatra Mică, la 1.816 de metri.

Petrecerea inedită a prins repede, astfel că Piatra Mică adună din ce în ce mai mulţi oameni de la un an la altul.



„E multă lume la fiecare Revelion în Piatra Mică. Cred că am fost 50 acum, nu am stat să număr, pentru că nici nu am stat prea mult, din cauza vântului care bătea foarte tare. Dacă scoteai mâna să faci o poză cu telefonul, deja era o aventură, îţi îngheţa instant”, povesteşte Cristi Pivodă, un tânăr zărneştean care petrece astfel Revelionul de patru ani.



Sunt însă şi munţomani care fac acest lucru de mult mai mult timp, unul dintre ei fiind salvamontistul Ciprian Lolu, om cu numeroase performanţe în schi-alpinism. A cucerit munţi „grei”, dar Piatra Craiului rămâne „casa” lui. De altfel, a şi iniţiat Revelionul în Piatra Mică, în urmă cu două decenii, alături de prietenul Puskas Karoly.



„An de an… Fără să spun NU, indiferent de opţiuni şi oportunităţi. Evident că toţi aceşti mulţi ani au fost trăiţi. Sau că aceste nopţi de Revelion au fost împlinirea anului care se încheia, combinată cu speranţa celui ce avea să vină. Fila acestui Revelion a fost scurtă şi cu speranţa că vom găsi toţi linişte, împlinire, fericire. La mulţi ani tuturor!!!”, a transmis şi iniţiatorul ineditei petreceri.



Piatra Mică este un vârf din masivul Piatra Craiului, iar urcarea din Zărneşti durează aproximativ două ore. „Vara, în condiţii normale. Acum, de Revelion facem cam trei ore şi jumătate, pentru că mergem încet şi facem multe opriri, ca să nu transpirăm şi să ne fie frig cât stăm sus”, mai spune Cristi Pivodă.