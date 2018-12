Revelion 2019, în Piața Sfatului

Descriere foto: Concert extraordinar Phoenix și artificii de Revelion, în Brașov, „Oraș de Poveste”; Sursa: facebook.com/primariabrasov

Primăria Braşov a anunțat că și în acest an vor fi organizate, la cumpăna dintre ani, evenimente în Centrul Brașovului.



În noaptea ce face trecerea între 31 decembrie 2018 și 1 ianuarie 2019, de Revelion, în Piaţa Stafului va fi o petrecere în aer liber, la care brașovenii sunt invitați să participe!



De la ora 22.30, pe scenă vor urca interpretele de muzică populară Suzana şi Daciana Vlad.



Spectacolul folcloric va fi urmat de un concert al artistului Ciro de Luca, un fost carabinier italian, acum stabilit în România.



Cap de afiş în noaptea de Revelion va fi trupa Phoenix, care revine la Braşov pentru un super-recital, după mulţi ani.



Nu vor lipsi nici focurile de artificii de la miezul nopţii, care vor vesti trecerea dintre ani!



Piața Sfatului rămâne locul de întâlnire al brașovenilor dar și al turiștilor, în noaptea de Revelion.



Istoria „orașului din poveste“ continuă cu un concert al unei trupe legendare pentru România și cu un foc de artificii special.



Spectacolul va începe la ora 22.30 cu muzică populară în interpretarea celor două „gemene” ale folclorului „maramureșan“, Suzana și Daciana Vlad. Ele vor fi urmate de Ciro de Luca, un fost carabinier italian care a făcut carieră în muzică și s-a stabilit în România, iar în jurul orei 23.45 va începe show-ul Phoenix.



Trupa își va întrerupe concertul pentru trecerea în noul an și va continua după focul de artificii.



„Vă invit pe toți în Piața Sfatului, în noaptea de Revelion, pentru a sărbători împreună trecerea în noul an, așa cum împreună am făcut din Brașov un oraș mai bun și mai frumos în anul care se încheie, un an important și pentru România. Vă doresc numai evenimente fericite şi un an nou plin de realizări, pentru că bunăstarea unui oraș ca Brașovul depinde nu numai de modul în care este administrat, ci mai ales de bunăstarea fiecăruia dintre locuitorii săi și de bucuria celor care vin să îl viziteze. La Mulți Ani, brașoveni și turiști, La Mulți Ani, Brașov, La Mulți Ani, România!“, a spus Primarul Brașovului George Scripcaru.