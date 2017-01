Retrospectiva anului 2016 pe piața imobiliară din Brașov

In urma acestui interviu acordat de catre agentia imobiliara Unic Star reporterilor Brasovultau.ro, se poate afla cu exactitate cum decurg lucrurile pe piata imobiliara din zona centrala a tarii, respectiv Brasov, Rasnov si in statiunile montane Poiana Brasov, Bran, Predeal, dar nu numai.: In 2016 piata imobiliara din centrul tarii a avut o evolutie ascendenta fata de 2015, in primul rand datorita Programului Prima Casa. Cererile numeroase au dus la epuizarea rapida a plafonului initial alocat, guvernul fiind nevoit sa acorde suplimentari de fonduri. Legea Darii in Plata s-a dovedit a fi benefica si a stimulat cresterea cererilor de finantare. S-au tranzactionat apartamente, primand cele noi in favoarea celor vechi, case si terenuri bune la preturi convenabile.Pe perioada cat a stagnat programul Prima Casa clientii hotarati sa achizitioneze o locuinta s-au indreptat spre credite ipotecare si imobiliare.Cu toate ca oferta cat si cererea de apartamente noi a crescut, valoarea apartamentelor vechi nu a suferit scaderi semnificative, posibil datorita amplasarii in zone centrale a celor din urma, cu acces facil la puncte de interes social, instituții de învățământ, centre comerciale sau mijloace de transport in comun.A crescut cererea si pentru imobile in Poiana Brasov (case, vile, apartamente), interes pentru hoteluri si pensiuni exista, dar investitorii prefera sa mai astepte..Cumparatorul, dar si unii investitori, nu mai abordeaza lucrurile in mod simplist cand doreste sa achizitioneze un imobil, mai ales cu credit. Acestia sunt constienti ca trebuie sa fie precauti si se rezuma la o achizitie pentru puterea lui financiara.La nivelul tuturor segmentelor imobiliare s-a vazut o crestere in 2016, dezvoltatorii se vor concentra pe noi proiecte si se va mentine ritmul de dezvoltare in continuare.: Preturile au crescut anul acesta si la terenurile intravilane cu utilitati. Cu toate acestea au fost finalizate mai multe tranzactii decat in anii precedenti. Clientii si-au dat seama ca este mult mai convenabil sa plateasca un pret mai mare pentru un teren cu utilitati decat sa achizitioneze unul ieftin fara utilitati, care, in final, dupa multe costuri si timp pierdut ar ajunge la aceeasi valoare, poate chiar mai mult.In 2015 cererea pentru o casa in zona Rasnov, Bran, Moeciu, era undeva intre 30.000 si 50.000 euro. Anul acesta clientii au fost dispusi sa plateasca pana la 70.000 - 80.000 euro. Pentru un apartament in Rasnov ofereau 20.000- 25.000 euro, anul acesta s-a ajuns pana la 30.000 - 35.000 euro. Ce se poate intelege? Ca economia si-a revenit, au crescut salariile, au aparut locuri noi de munca, a crescut puterea financiara.Cum noi, romanii , avem simtul proprietatii dezvoltat, multi au hotarat sa plateasca o rata lunara pentru un credit, in detrimentul unei chirii.Cumparatorul din ziua de astazi este constient ca preturile s-au stabilizat si este momentul sa actioneze. Chiar daca majorarea pretențiilor proprietarilor denota optimismul acestora , se ajunge la o valoare de tranzacționare corecta.In Rasnov de exemplu, de mentionat este lipsa ofertelor de apartamente disponibile la inchiriere, in ciuda numeroaselor cereri pentru acest segment.: Trendul ascendent din piata imobiliara ne da sperante la un 2017 mai bun si asteptam miscari si din partea investitorilor. Prima Casa continua si in 2017, vom vedea care sunt conditiile si modificarile programului.Romania este o piata atractiva pentru investitori. Sunt tot mai multi straini care se stabilesc si ne viziteaza tara , observam un real interes din partea lor sa investeasca si sa dezvolte proiecte care sa ofere locuri de munca si sa creeze noi oportunitati.Noi, ca agentie imobiliara, cautam ofertele cele mai tentante si le promovam cu profesionism, incercand sa atragem in zona investitori. Este o zona cu infrastructura buna si situatie clara de urbanism, se pot face investitii in segmentul industrial si de depozitare, dar si constructii in scop turistic.: Noi, ca agentie imobiliara trebuie sa ne asiguram ca imobilele sunt scoase la vanzare la un pret real, in acest sens oferim consiliere vanzatorilor. Cumparatorilor le oferim argumente si analiza comparativa de piata, astfel incat sa se ajunga la tranzactionare si partile implicate sa fie multumite: vanzatorul, de pretul primit, iar cumparatorul ca a facut alegerea perfecta, la pretul corect.Numai cu seriozitate si multa dedicatie am putut rezista in perioada de criza. Punem in primul rand suflet in relatiile cu clientii nostrii, astfel am obtinut multe recomandari si solicitari, ceea ce ne bucura enorm si ne ajuta sa ne mentinem activi pe piata imobiliara din zona centrala a tarii.: Prezenta online continua este cel mai important, ofertele sunt actualizate permanent si acordam atentie sporita clientului, care este intotdeauna pe primul loc, astfel dorim sa ne pastram reputatia, sa castigam alti clienti si bineinteles sa ramanem activi pe piata imobiliara.Promovam zone de interes in concordanta cu proiecte si prioritati ale consiliilor locale din zona in care activam. Ofertele din baza noastra de date sunt numeroase: de la terenuri, garsoniere, apartamente, case, pana la hoteluri si pensiuni in statiunea turistica Rasnov, toata zona Bran, Moeciu, in statiunea turistica Poiana Brasov si Valea Prahovei si sunt promovate atat pe site-urile agentiei noastre, cat si pe site-uri gratuite precum www.gimo.ro , dar si pe site-uri cu plata: www. imobiliare.ro , www.olx.ro si www. Storia.ro.