Reprezentanţi ai Agenţiei ONU pentru refugiaţi, prezenţi marți la Braşov

Marţi, 11 decembrie 2018, reprezentanţi ai UNHCR (Agenţia ONU pentru refugiaţi) vor fi prezenţi la Braşov.



Zoran Stevanovic, purtător de cuvânt al UNHCR pentru Europa Centrală şi Gabriela Leu, purtătorul de cuvânt UNHCR pentru România, vor participa la proiecţia filmului documentar multipremiat „Another News Story”, în regia lui Orban Wallace (Marea Britanie, 2017) ce va fi proiectat la Centrul Multicultural al Universităţii Transilvania, de la ora 18.00.



Evenimentul are loc în cadrul evenimentului internaţional de proiecţie de film documentar KineDok, cu prilejul aniversării a 70 de ani de la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (10 decembrie 2018).



„Another News Story” este filmul de debut al lui Orban Wallace, ce propune o perspectivă originală asupra crizei refugiaţilor din Orientul Mijlociu.



KineDok este unic în Europa prin amploarea sa. Se desfăşoară concomitent în 7 ţări partenere: Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Norvegia, Bulgaria şi România. La noi în țară este coordonat de către Asociaţia One World România, în strâns parteneriat cu festivalul de film organizat de aceasta.



La Braşov, KineDok se află la cea de-a patra ediţie, ce a început pe 6 noiembrie 2018, aducând săptămânal câte un film şi invitaţi de seamă în faţa braşovenilor.



Agenţia ONU pentru refugiaţi (UNHCR) a fost înfiinţată pe 14 decembrie 1950, de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite. Agenţia este mandatată să conducă şi să coordoneze operaţiuni internaţionale pentru protecţia refugiaţilor. Scopul său principal este acela de a apăra drepturile şi bunăstarea refugiaţilor. Colaborează cu guverne şi organizaţii non-guvernamentale pentru a se asigura că toată lumea îşi poate exercita dreptul de a solicita azil şi de a găsi refugiu într-un alt stat, cu opţiunea de a se reîntoarce acasă voluntar, de a se integra local sau de a se restabili într-o altă ţară. De asemenea, UNHCR are şi un mandat pentru a ajuta oamenii fără cetăţenie (apatrizii).



Începând cu anul 1950, UNHCR a ajutat zeci de milioane de oameni să-şi reia viaţa cu demnitate. Astăzi, peste 9 300 de angajaţi, în peste 123 de ţări continuă să ajute aproximativ 43,8 milioane de refugiaţi, strămutaţi intern şi apatrizi din întreaga lume.