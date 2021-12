Renovarea baii: instalatia sanitara este primordiala

Orice locuinta va trece, la o anumita perioada, printr-un proces de renovare. Uneori, acesta poate fi unul destul de simplu, care consta in mici schimbari in interiorul intregii locuinte, in timp ce alteori este unul mai complex, care vizeaza schimari radicale fie in intreaga locuinta, fie in anumite incaperi ale acesteia.



Una dintre incaperile vizate adesea de oameni, in momentul in care aleg sa isi renoveze locuinta, este baia. Modernizarea, eficientizarea si infrumusetarea sunt principalele aspecte pe care acestia le urmaresc atunci cand renoveaza baia.







Etapele renovarii unei bai







Un proces de renvare care are un grad de complexitate mai ridicat ar trebui sa se desfasoare pe baza unui plan, in care sa fie bine stabilite etapele de renovare si ce presupune fiecare dintre acestea. In cazul unei bai, aceste estape sunt:







Curatirea spatiului





Daca este vorba despre renovarea completa a baii, este necesar ca, pentru inceput, sa fie dezinstalate si scoase toate obiectele sanitare, pentru a face loc scoaterii faiantei si gresiei cu care este placata incaperea.



Acest proces este unul care provoaca multa mizerie si zgomot, insa in acest fel este pregatit terenul pentru inceperea lucrarilor de modernizare a baii.



In paralel cu toate aceste lucrari, proprietarii isi pot planifica una dintre urmatoarele etape, aceea de placare a baii, prin alegerea solutiilor de placare, care pot fi reprezentate atat de traditionalele gresie si faianta, cat si de alte solutii mai inedite, cum ar fi marmura, microciment, tapet rezistent la umiditate.







Refacerea instalatiei sanitare





Intr-o astfel de renovare, si instalatia sanitara ar trebui schimbata, pentru a avea garantia ca dupa finalizarea lucrarilor, oamenii nu se vor confrunta cu inundatii provocate de spargerea unei tevi, de exemplu.



In acest caz, oamenii trebuie sa schimbe conductele si tevile pentru alimentarea cu apa, tevile pentru evacuarea apei si conductele necesare pentru alimentarea cu agent termic. Prin urmare, cele mai importante in aceasta etapa sunt conductele si tevile. Unele dintre cele mai bune materiale pentru refacerea instalatiei sanitare este pexalul, PPR-ul sau cuprul.



Totusi, in cele mai multe bai din Romania, teava pex este foarte populara, fiind printre preferatele oamenilor obismnuiti si chiar a instalatorilor.







Placarea baii





In functie de solutia aleasa, placarea baii poate dura intre cateva zile si o saptamana sau poate chiar mai mult. In plus, este important ca de acest aspect sa se ocupe persoane cu experienta, pentru a avea garantia ca rezultatul final este unul frumos, fara denivelari sau placi aliniate incorect.



In plus, uneori poate fi nevoie ca, inainte de placarea cu gresie, sa fie nevoie de turnarea unei sape autonivelante, care are rolul de aoferi spatiului o podea dreapta.







Instalarea obiectelor sanitare





Ultima etapa este cea de instalare a obiectelor sanitare. Indiferent daca s-au pastrat obiectele sanitare vechi sau nu, adesea sunt schimbate si acestea, cu siguranta va fi nevoie sa se schimbe cel putin o baterie sanitara.



Totusi, pentru a pastra o unitate in baie, din punct de vedere estetic, este recomandat sa se aleaga baterii din aceeasi gama, oamenii putand alege baterii sanitare Herz, unele dintre cele mai bune de pe piata.