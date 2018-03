Reîncep lucrările pe DN 73

Descriere foto: Sursa: ziaruldepenet.ro

Constructorul care se ocupă de proiectul de modernizare a DN 73, Braşov – Piteşti, a obţinut toate avizele necesare în vederea redeschiderii şantierului de pe această şosea.



Conform reprezentanţilor Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Braşov, acesta are aprobarea ca începând de joi, 15 martie, să se apuce de treabă, prima zonă care ar urma să intre în lucru fiind tronsonul de la intrarea în comuna Cristian, respectiv în continuarea segmentului care a fost în şantier anul trecut.



Pe perioada derulării lucrărilor ar urma să fie instalate din nou semafoare, urmând să se lucreze pe câte o bandă pe sens. Apoi, se va continua pe tronsoane de maximum 500 de metri spre ieşirea din judeţ.



În plus, ţinând cont că întreaga şosea a fost predată constructorului care trebuie să se ocupe de administrarea ei, drumarii braşoveni i-au cerut acestuia să intervină în regim de urgenţă pentru reparaţia gropilor dintre Râşnov şi Bran până când se va ajunge cu lucrările de modernizare pe acest sector, astfel ca să se circule în condiţii optime de siguranţă în trafic.



Valoarea proiectului de modernizare a întregii şosele, care are 103,25 km este de 275 de milioane de lei, o parte de 85% fiind finanţată din bani europeni.



Ultimul termen vehiculat de constructor pentru finalizarea lucrărilor este decembrie 2019, însă şi acesta ar putea fi modificat ţinând cont că pentru aproximativ 12 km de pe diferite tronsoane, dintr-un total de 38 de km de pe raza judeţului Braşov, nu există încă autorizaţia de construire, deoarece nu s-a finalizat partea de expropriere.